Cloud Architect / Developer
2026-03-06
Vi söker en Cloud Architect / Developer som vill bidra till att forma en stabil och framtidssäker grund i publika moln, på ett uppdrag hos en av våra kunder i Linköping. Här får du arbeta nära produkt, plattform och säkerhet - i team som värdesätter automation, tydliga arbetssätt och snabba vägar från idé till produktion.
Publiceringsdatum2026-03-06
I rollen som Cloud Architect / Developer arbetar du med att utveckla och vidareutveckla tekniska lösningar i publika molnmiljöer.
Du är med och:
Designar och bygger mikrotjänster, API:er och eventdrivna flöden i AWS eller Azure
Automatiserar infrastruktur med hjälp av Terraform eller Bicep, och säkerställer smidiga releaser via CI/CD-verktyg som GitHub Actions eller Azure DevOps
Arbetar med containers (Docker/Kubernetes) eller serverless-arkitekturer (Lambda/Functions)
Implementerar säkerhet som kod - exempelvis identitetshantering, nätverkspolicys och hantering av nycklar och secrets
Säkerställer god observability med loggar, metriker och spårning samt optimerar prestanda och kostnader enligt FinOps principer
Bidrar till robusta release¬processer genom testbarhet, integrations-/contract testing och strategier som blå/grön eller canary releaserProfil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst fem års erfarenhet som utvecklare, varav tre år inom publika moln (AWS eller Azure)
Goda kunskaper i minst ett programmeringsspråk som TypeScript, Java, Go eller Python
Vana av att arbeta med REST/gRPC och asynkrona mönster som queue och eventlösningar
Erfarenhet av IaC, CI/CD, containerteknik och moderna datatjänster som managed databaser
Förståelse för NRP:er, säkerhet, prestanda, tillgänglighetKvalifikationer
Flera års erfarenhet av utveckling i publika moln
Programmeringskunskaper i något av de nämnda språken
Erfarenhet av IaC, CI/CD och containerbaserade miljöer
Kunskap om API:er, mikrotjänster och asynkrona integrationsmönster
Förståelse för NFR:er och driftsansvar
Meriterande
Erfarenhet av Kubernetes i produktion, inklusive Helm eller Operators
Kunskap om service mesh och API gateway
Erfarenhet av data- och AI pipelines (t ex. Spark, Databricks, Kinesis, Event Hubs) samt MLOps
Erfarenhet av edge-/offline lösningar, IoT eller OT integration
Erfarenhet från reglerade miljöer och compliance automatisering enligt t.ex. ISO/NIST
Kunskap inom observability stackar som OpenTelemetry, Prometheus eller Grafana
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
