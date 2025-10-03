Clinica Verde by Style Studio söker nya talanger!
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi öppnar snart Clinica Verde by Style Studio - en exklusiv skönhetssalong som erbjuder helhetslösningar för hår, naglar, hud och estetiska behandlingar. Nu söker vi flera duktiga och passionerade medarbetare till vårt team i Göteborg.
Injektionsbehandlare (deltid)
Vi söker en certifierad behandlare för estetiska injektionsbehandlingar.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Filler och botox
Andra medicinska injektionsbehandlingarKvalifikationer
Utbildad & certifierad med behörighet
Ansvarsfull & noggrann
Tillgänglig för deltidsarbete
Behandlare inom laser & fettfrysning (deltid)
Vi söker en behandlare för kropps- och hudvårdsbehandlingar.Dina arbetsuppgifter
Fettfrysning
Laserbehandlingar
Ansiktsbehandlingar
Meriterande:
Kompetens inom permanent makeup
Vi söker dig som:
Är social och serviceinriktad
Talar svenska och engelska
Vill arbeta deltid i ett växande team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@stylestudio.nu Omfattning
