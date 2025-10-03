Clinica Verde by Style Studio söker nya talanger!

Style Studio Sverige AB / Hälsojobb / Göteborg
2025-10-03


Vi öppnar snart Clinica Verde by Style Studio - en exklusiv skönhetssalong som erbjuder helhetslösningar för hår, naglar, hud och estetiska behandlingar. Nu söker vi flera duktiga och passionerade medarbetare till vårt team i Göteborg.

Injektionsbehandlare (deltid)

Vi söker en certifierad behandlare för estetiska injektionsbehandlingar.

Publiceringsdatum
2025-10-03

Dina arbetsuppgifter
Filler och botox
Andra medicinska injektionsbehandlingar

Kvalifikationer
Utbildad & certifierad med behörighet
Ansvarsfull & noggrann
Tillgänglig för deltidsarbete

Behandlare inom laser & fettfrysning (deltid)

Vi söker en behandlare för kropps- och hudvårdsbehandlingar.

Dina arbetsuppgifter
Fettfrysning
Laserbehandlingar
Ansiktsbehandlingar

Meriterande:

Kompetens inom permanent makeup

Vi söker dig som:

Är social och serviceinriktad
Talar svenska och engelska
Vill arbeta deltid i ett växande team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@stylestudio.nu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Style Studio Sverige AB (org.nr 559483-1843)

Jobbnummer
9540560

