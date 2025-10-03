Clinica Verde by Style Studio söker frisörer!

2025-10-03


Vi öppnar snart Clinica Verde by Style Studio - en exklusiv skönhetssalong som erbjuder helhetslösningar för hår, naglar, hud och estetiska behandlingar. Nu söker vi flera duktiga och passionerade medarbetare till vårt team i Göteborg.

Frisör (2 personer)

Vi söker kreativa och erfarna frisörer som brinner för hår och kundservice.

Dina arbetsuppgifter
Klippning och avancerad färgning (balayage, slingor, bottenfärg, ombre m.m.)

Keratinbehandlingar & nanoplastia

Utföra naturliga hårmasker och vårdande behandlingar

Ge professionell rådgivning kring hårvård

Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet som frisör

Är social, serviceminded och noggrann

Talar svenska och engelska

Har känsla för trender och kvalitet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@stylestudio.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

