Clinica Verde by Style Studio söker frisörer!
2025-10-03
Vi öppnar snart Clinica Verde by Style Studio - en exklusiv skönhetssalong som erbjuder helhetslösningar för hår, naglar, hud och estetiska behandlingar. Nu söker vi flera duktiga och passionerade medarbetare till vårt team i Göteborg.
Frisör (2 personer)
Vi söker kreativa och erfarna frisörer som brinner för hår och kundservice.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Klippning och avancerad färgning (balayage, slingor, bottenfärg, ombre m.m.)
Keratinbehandlingar & nanoplastia
Utföra naturliga hårmasker och vårdande behandlingar
Ge professionell rådgivning kring hårvård
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som frisör
Är social, serviceminded och noggrann
Talar svenska och engelska
Har känsla för trender och kvalitet
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@stylestudio.nu
Detta är ett heltidsjobb.
