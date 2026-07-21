Clinic Manager - Göteborg
DrSmile Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-07-21
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Vi är Impress – och vi förändrar sättet världen ler på.
Impress är inte en traditionell tandvårdskedja. Vi är Europas ledande HealthTech-bolag inom ortodonti med över 200 kliniker globalt.
Vi växer i Sverige, nu söker vi en prestigelös och handlingskraftig Clinic Manager som vill ta ett helhetsansvar för vår klinik i Göteborg.
Rollen: Ditt ansvar, din klinik, vår tillväxt.
Som Clinic Manager hos oss har du det operativa huvudansvaret för klinikens dagliga drift och framtida tillväxt. Du fungerar som bryggan mellan medicinsk excellens och affärsmässig framgång. Vi söker dig som leder genom att vara ett föredöme – du är en strateg, men också någon som inte har något emot att hugga i där det behövs för att teamet och kliniken ska nå sina mål.
Dina viktigaste fokusområden:
Operativt ledarskap: Du coachar ditt team och räds inte att vara mitt i händelsernas centrum för att lösa utmaningar och driva kliniken framåt.
Driva tillväxt: Du har ett tydligt fokus på resultat och ser till att kliniken växer genom att optimera arbetsflöden och patientintag.
Kliniskt ägandeskap: Du säkerställer att kliniken är i toppskick, att logistiken fungerar och att varje detalj i patientresan sitter.
Teamanda: Du skapar en kultur där man hjälps åt och där prestigelöshet är en självklarhet.
Vem är du?
Vi letar efter en trygg ledare som drivs av att få saker gjorda och som trivs med att ha ett brett ansvar.
Du har minst 5 års erfarenhet av ledarskap med dokumenterat goda resultat.
Du är en prestigelös "doer" – du ser vad som behöver göras och ser till att det händer, oavsett om det handlar om att analysera KPI:er eller att lösa praktiska detaljer på kliniken.
Du har ett starkt affärssinne och förmågan att omsätta mål till konkreta handlingar.
Du talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska.
Vad erbjuder Impress dig?
Ett unikt ansvar: Möjligheten att leda integrationen och tillväxten av kända varumärken som Smajla och Dr Smile under Impress globala flagg.
Prestationsbaserad belöning: En attraktiv grundlön matchas med ett bonusprogram som belönar klinikens framgång och tillväxt.
Innovation: Arbeta med marknadens mest avancerade teknologi i en modern arbetsmiljö.
Globala möjligheter: Vi satsar på våra lokala ledare och erbjuder en internationell arena för professionell utveckling.
Är du den handlingskraftiga ledare vi söker?
Vi intervjuar löpande. Hos Impress välkomnar vi alla sökande som vill kavla upp ärmarna och bygga framtidens tandvård tillsammans med oss.
Ta ansvaret för vår klinik i Göteborg – Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103784-2110301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DrSmile Sverige AB
(org.nr 559314-8454), https://impress.teamtailor.com
Kungsportsavenyen 34 (visa karta
)
411 36 GOTHENBURG Arbetsplats
Impress Jobbnummer
10008547