Client Solutions Manager
2025-09-30
Vi söker nu en Client Solutions Manager till ett välkänt företag i Stockholm!
Om tjänsten
Som Client Solutions Manager arbetar du strategiskt med problemlösning, men kunden i fokus. Du är en konsultativ expert i företaget, som ger kunder råd och bygger upp strategier framåt. Med ett starkt intresse för digital marknadsföring och teknik ansvarar du för att skapa och driva effektiva samarbeten som levererar på kundernas affärsmål - med fokus på innovation och tillväxt. En central del av rollen är att använda data och analys för att identifiera mönster och omvandla dessa till strategiska lösningar.
För att lyckas i rollen krävs en förmåga att bygga starka kundrelationer, samarbeta effektivt med interna tvärfunktionella team och prestera i en snabbföränderlig och målorienterad miljö.
Om dig För att passa i rollen ser vi att du är en kreativ person, med möjlighet att hitta strategiska lösningar i det mesta. Du är duktig på att samarbeta, och kan kommunicera väl med olika typer av människor. Vidare är du bekväm i att analysera stora mängder data, och har erfarenhet i att översätta data till strategier och åtgärder.
Du har tidigare erfarenhet av att framgångsrikt förvalta och utveckla kundportföljer, framförallt inom E-handel. I arbetet har du haft framgång i resultaten gällande både omsättning och tillväxt.
Kontakt med kunder och kollegor sker i första hand på engelska, vilket ställer krav på en god affärsengelska.
Krav för tjänsten - Goda kunskaper i engelska och svenska, i tal och skrift - Tidigare erfarenhet i en liknande roll - Minst 5 års erfarenhet av arbete inom FMCG, retail eller underhållningsindustrin med fokus på marknadsföring - Avancerade kunskaper i excel
Övrigt Tjänsten utgår från Stockholm, men resor förekommer i arbetet.
Utöver fast månadslön tillkommer även en säljbonus kvartalsvis.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO.
