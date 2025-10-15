Client Relationship Manager
2025-10-15
Client Relationship Manager - Fördjupa Kundrelationer inom Influencer Marketing
Vi söker, för kunds räkning, en driven och engagerad medarbetare som brinner för kundrelationer och digital marknadsföring. Vår kund är en ledande aktör inom den digitala branschen och hjälper företag att växa genom strategiska och skräddarsydda marknadsföringslösningar. Vill du vara med och göra skillnad för deras kunder? Läs vidare!Publiceringsdatum2025-10-15Om företaget
Företagskulturen kännetecknas av innovation, samarbete och en passion för att överträffa förväntningar. Här erbjuds du möjligheten att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Kunden har en stark lokal närvaro i Sverige men är även en del av en större internationell koncern, vilket skapar möjligheter till både karriärutveckling och kunskapsutbyte över gränserna.
Företaget värdesätter sina medarbetares välbefinnande och erbjuder en rad förmåner, såsom flexibla arbetstider, utbildningsmöjligheter och sociala aktiviteter som stärker gemenskapen på arbetsplatsen. Här får du chansen att göra karriär och samtidigt bidra till kunders framgång genom kreativa och datadrivna lösningar.
Vill du vara med och stärka våra kunders digitala närvaro? Vi söker en Client Relationship Manager som kan skapa förtroende och leverera förstklassig service.Dina arbetsuppgifter
Hålla i kunddialogen, ta över kunden och vara med i hela processen
Bygga långvariga relationer genom kontinuerlig dialog och proaktiv problemlösning.
Introducera nya tjänster och lösningar som möter kundens växande behov.
Vem vi söker
Någon med tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom influencer marketing och projektledning.
En person med god organisationsförmåga och stark kommunikativ kompetens.
Så ansöker du
I samarbete med Talent&Partner välkomnar vi din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Skicka dina ansökningshandlingar, inklusive CV och ett personligt brev, till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
