Client Partner till internationellt bolag! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-07Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?2021-07-07Ett stort välkänt och globalt företag inom sociala medier söker nu en mer senior person inom försäljning med digital prägel.Företaget ligger mitt i city i fina lokaler och ligger i digital framkant.Det är en platt organisation och en familjär och ödmjuk stämning då det svenska kontoret inte har mer än ca 10 anställda.Vem är du?Du är en techsavvy och självgående person som syns när du går in i ett rum och som är van att arbeta mot högt uppställda mål. Du är en ledare men som har lätt att anpassa dig och spela i team.Du kommer att ha budgetansvar per kvartal och arbeta mot stora företagskunder som vill öka sin digitala synlighet i norden.Du ska vara väldigt bekväm med engelska både i tal och skrift. Du ska vara intresserad av det digitala och sociala medier och vilja utveckla både bolaget och dig själv.Din erfarenhetVi tror att du har minst 3 års erfarenhet inom försäljning och ha tidigare erfarenhet av media.Gärna även AdOps, ha förståelse för Programmatiska affärer och Officepaketet.Du ska gärna ha viss erfarenhet - kanske ha jobbat mot eller ha mycket kontakter inom byråerna för att kunna öppna dörrar dit.Om rollenSom Client Partner kommer du att arbeta i team om 2 varav vi söker en kandidat till den mer seniora i teamet. Du kommer att arbeta mot storkunder och nischa in dig på rätt typ av kunder som också är utbredda i Norden. Du kommer att ha ca 5-10 kunder simultant och ha et mer övergripande säljansvar medan din teamkollega kommer att vara mer inriktad på det administrativa.Vi söker dig som älskar försäljning, har digital erfarenhet och gillar att göra affärer.Det finns bra förtjänstmöjligheter för rätt person men jobbet innefattar mycket utmaningar och kräver viss erfarenhet av både kvalificerad försäljning och erfarenhet av att göra affärer mot högt uppsatta chefer och VD:ar.Du kommer att erbjudas regelbunden coachning och bli en del av en global koncern med stora utvecklingsmöjligheter både i Sverige och internationellt.Du kommer att ha kontakt med mycket stora kunder som Ericsson. Spendrups , Microsoft etc.Du kommer förstås att få en ordentlig genomgång i produktutbud och lära dig om försäljningsprocesserna.Du kommer att jobba mot att öka den digitala synligheten för kunderna i norden.Produkten är annonsering både i mobilt, desktop samt extrem spridning i social media.Du kommer att jobba 60-70% mot mediebyråer och resten mot slutkund.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-21Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5850782