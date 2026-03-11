Client manager till randstad i professionals i Göteborg
Randstad Sweden Group AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad Sweden Group AB i Göteborg
, Kungälv
, Vårgårda
, Trollhättan
, Halmstad
eller i hela Sverige
Är du en säljare som tröttnat på att sälja standardiserade produkter utan djup? Vill du istället arbeta konsultativt med lösningar som faktiskt avgör om ett företag lyckas med sin nästa stora lansering, digitaliseringsresa eller bokslut?
På Randstad Professionals specialiserar vi oss på rekrytering och konsultlösningar för specialister. Nu söker vi dig som vill vara med och driva vår tillväxt i Stockholm genom att bearbeta marknaden inom våra segment: IT, Finance och Life Science.
Din roll: Att bygga affärer genom uppsökande försäljning. Som Client Manager är du motorn i vår affär. Du sitter inte och väntar på att telefonen ska ringa - du ser till att den gör det genom att proaktivt bearbeta marknaden. Din vardag handlar om att identifiera nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga relationer med beslutsfattare hos både nya och befintliga kunder i Stockholmsregionen.
Du ansvarar för hela säljcykeln - från prospektering och bokning till genomförande av kundmöten och avtalsförhandling. Du säljer in våra kvalificerade konsult- och rekryteringslösningar, och till din hjälp har du ett dedikerat team av rekryteringsspecialister och konsultchefer som säkerställer leveransen.
Vem är du? För att lyckas i den här rollen krävs det att du brinner för uppsökande försäljning. Du drivs av "jakten", men du vet att affären stängs genom förtroende och förståelse för kundens verksamhet.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning med goda resultat, gärna från tjänsteförsäljning.
Har erfarenhet från IT, Ekonomi/Finans eller Life Science. Kanske har du sålt mot dessa branscher tidigare, eller så har du själv arbetat operativt inom något av dessa områden och har någon typ av försäljningserfarenhet i tillägg. Det viktiga är att du förstår språket, utmaningarna och kompetensbehoven hos våra kunder.
Har en akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som ger dig tyngd i dialogen med chefer och ledare.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska och har B-körkort.
Som person är du orädd, resultatorienterad och har en förmåga att skapa energi omkring dig. Du trivs i ett högt tempo och har det affärsmannaskap som krävs för att agera rådgivare åt våra kunder.
Varför ska du välja Randstad Professionals? Att jobba på Randstad innebär att du har musklerna från en global marknadsledare i ryggen, samtidigt som du arbetar nära marknaden lokalt. Vi erbjuder:
Möjligheter: Vi är världens största bolag inom vår bransch. Vill du växa? Då finns det ingen bättre plats. Vi erbjuder interna karriärmöjligheter, både i Sverige och internationellt.
Ett syfte: Vi gör skillnad. Varje affär du stänger innebär att en människa får ett nytt jobb och att ett företag får rätt kompetens för att växa. Det är försäljning med ett syfte - på riktigt.
Kultur & Förmåner: Vi erbjuder ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvård och möjlighet till flexibelt arbete (hybrid). Du kommer till ett team präglat av vinnarkultur, prestigelöshet och en vilja att göra skillnad.
Placering och omfattning Tjänsten är på heltid, tillsvidare. Du utgår från vårt fräscha kontor i Stockholm (Solna), med möjlighet att delvis arbeta hemifrån.
Så här söker du Känner du igen dig? Då vill vi komma i kontakt med dig så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-04-11. Notera att urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Jennie Strömqvist på jennie.stromqvist@randstad.se
eller via +46725004890
Vår rekryteringsprocess består av ett par olika moment i form av intervjuer och tester och vi genomför kontroll av straffrättsligt register på samtliga slutkandidater. En del kommunikation i processen kommer ske via mail, vi ber dig därför ha uppsikt på din inkorg efter att du skickat in din ansökan.
Vi ser mycket fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7368133-1886798". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad Sweden Group AB
(org.nr 556089-6572), https://jobba-internt.randstad.se
Södra Hamngatan 35 (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9790870