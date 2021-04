Client Manager Stockholm - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-06Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Du har tidigare jobbat med försäljning med goda resultatDu har erfarenhet från försäljning, gärna från mediebranschenDu har ett etablerat nätverk i StockholmsområdetDu älskar att sälja och är en god förhandlare som tycker om och kan påverka din omgivningDu är bra på att både hålla och ta fram presentationerDu är social och utåtriktad och knyter lätt kontakter med nya människorDu är målinriktad och sätter höga krav på din egen prestationDu tar egna initiativ och får saker gjordaDu kan föra resonemang och analysera nya frågeställningar på ett strukturerat sättDu vill ha kontinuerlig feedback för på så sätt utvecklas ännu merMediehuset som vi rekryterar för har en unik position på både nationell basis och lokala marknader runt om i landet, med en teknik som gör att kunden kan positionera sin annonsering exakt. Det i kombination av en hög räckvidd på samtliga lokala områden i Sverige gör att vi oftast är kundens naturliga val. Du kommer först och främst att arbeta med Sveriges starkaste nyhetsprodukt. Självklart har du alla mediehusets produkter i din portfölj som tidning, webb, rörligt och tablet. Vi strävar alltid efter att du konstant utvecklas för att få en hög digitalkompetens inom all ny teknik.Ditt lokala område att bearbeta är Stockholm med omnejd. Detta innebär en stor del nykundsbearbetning, men även till viss mån att hantera existerande kunder. Du representerar företaget på den lokala marknaden och att starkt bidra för att mediehuset lyckas med denna viktiga satsning. Du blir även en del av Sverige teamet där vi har representanter på de flesta orter i Sverige. Vi strävar alltid tillsammans till att utveckla och hjälpa varandra till framgångar. Under det första året kommer du även få gå en utbildning för dig som vill ta din försäljning till nya nivåer.Ditt framtida jobb:Du kommer få konstant utveckling i form av extern och internt säljutbildningVara del av ett gäng med drivna säljareFå bearbeta hela Stockholms-marknaden med enorm potentialBearbeta först och främst nykund men även till viss del befintlig kundArbeta med teknik i framkantMen framförallt kommer du få sälja en produkter som befolkningen i Stockholm dagligen konsumerar2021-04-06I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-20Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5672027