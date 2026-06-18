Client Executive till vårt Large&Midcorpteam i Göteborg
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2026-06-18
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Har du en passion för affärer och människor?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Bygga en kundportfölj genom prospektering av Large & Midcorp i Göteborg och Västra Götaland.
Vara en proaktiv, orädd och kreativ rådgivare till dina kunder.
Leda arbetet i ett dedikerat kundteam för dina kunder inom Large & Midcorp.
Skräddarsy lösningar i nära samarbete med bankens specialister.
Utveckla ledarskap och nätverksbyggande.
Utveckla goda relationer; internt och externt.
I denna roll behöver du:
Fem till 10 års erfarenhet av Large&Midcorpaffären, antingen som Client Executive eller t.ex. CFO på ett företag inom samma segment samt erfarenhet/intresse för ledarskap.
Brett nätverk i framförallt Storgöteborg och med fördel även i Västra Götaland.
Högskoleexamen; kandidat eller Magister eller motsvarande inom ekonomi och/eller finans.
Trivas med resultatansvar samt att driva affär och ett ibland hektiskt arbetstempo.
Vara social, resultatfokuserad och ha lätt för att skapa förtroende.
Ha en hög kompetens i att läsa av företagskunders behov och kreativ ifråga om lösningar.
Kunskap om juridik, redovisning och skattefrågor.
Förståelse och intresse för finansiell analys.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
bli en del av ett drivet och professionellt team! Vi levererar finansiell rådgivning och service till ett brett spektrum av branscher. Tillsammans utformar vi komplexa affärsupplägg i syfte att hjälpa våra kunder att växa och bidra till Swedbanks position i samhället. Vi arbetar uteslutande med företagskunder i segmentet Large & Midcorp." Gabriella Nilsson
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-08-01.
Placeringsort: Göteborg
Rekryterande chef: Gabriella Nilsson, 031-7397731
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt då det är sommarsemester.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-LB1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-27112-19125". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
Kungsportsavenyen 34 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
9969699