Civilingenjörer - se hit!
Gigstep AB / Datajobb / Lund
2025-11-10
Nu söker vi dig som har en Civilingenjörsexamen inom datateknik, elektronikdesign, teknisk fysik, elektroteknik eller motsvarande för kommande gig!
För dessa roller söker vi dig som är resultatinriktad och har god analytisk förmåga. Du tar ansvar för ditt arbete som du effektivt driver vidare på ett strukturerat sätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Vidare har du en god kommunikationsförmåga och samarbetar på ett bra och konstruktivt sätt med såväl kollegor som uppdragsgivare. Eftersom vi arbetar med flera globala bolag är det även viktigt att du kommunicerar väl både på svenska och engelska. Nyexaminerad eller några års erfarenhet!
Utöver ovanstående kompetens bör du också ha god förståelse för:
Något eller flera utvecklingsspråk så som C, C++, C#,Java, Python mm.
Ha en god teknisk förståelse och ett genuint intresse till att utvecklas ännu mer.
Tycka att det är kul att ta till dig ny information för att kunna utvecklas i ditt arbete.
Projektledning i en teknisk befattning/område.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom ett eller flera av hårdvarunära programmering samt mjukvaruutveckling för styrning av extern elektronik och hårdvara.
Att jobba som konsult hos oss på Gigstep är perfekt för dig som är nyexaminerad och vill komma in på coola och spännande tekniska företag, men även för dig som har jobbat några år och vill ta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med olika företag runt om i Sverige och främst i Malmö/Lund området.
Vill du höra mer om våra gig? Välkommen med ditt CV redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Klara Igeby klara.igeby@gigstep.se 0739449946 Jobbnummer
9597688