Civila förrådsarbetare F21

Försvarsmakten / Lagerjobb / Luleå
2025-10-15


Förrådsmedarbetare försörjningsavdelningen Luleå

Förrådsmedarbetare

Försörjningsavdelningen F21 söker nu personal till två av sina sektioner: Ammunitions och mobiliseringssektionen samt Godssekionen. Vi söker dig med intresse och erfarenhet av servicearbete/förrådsarbete.



Huvudsakliga arbetsuppgifter

Förrådsarbete avseende lagerhantering och personlig service. Ex.vis beställning, utlämning, beredning, påfyllning och inventering.

Godsmottagning avseende lastning och lossning med hjullastare/truck.

Vård och tillsyn av Försvarsmaktens materiel.

Materielredovisning i Försvarsmaktens redovisningssystem LIFT och PRIO (SAP)

Övriga arbetsuppgifter inom Servicesektionens ansvarsområden



Publiceringsdatum
2025-10-15

Kvalifikationer
Gymnasiekompetens

Goda datakunskaper och erfarenhet av att arbeta i PC/Nätverk (Windowsmiljö)

B-körkort manuell

Goda kunskaper i svenska och engelska

God fysisk förmåga



Meriterande

Kunskap och kännedom om Försvarsmaktens materiel

Erfarenhet av arbete med logistik och/eller förrådsarbete

Erfarenhet av LIFT och PRIO

Truckförarbevis

Lastbilskörkort

Erfarenhet av godshantering med hjullastare

Genomförd värnplikt eller motsvarande grundläggande militär utbildning med godkänt resultat

ADR-intyg, Avsändarutbildning alt förarutbildning



Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill ha en befattning som är både praktisk och administrativ. Som person trivs du med att jobba självständigt likväl som i grupp, där du är drivande och söker lösningar på problem som dyker upp. Du har hög stresstålighet, är noggrann och vill arbeta i en föränderlig miljö. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.



Rekrytering sker löpande.



Upplysningar kring befattningen lämnas av .



Stf chef försörjningsavdelningen Marcus Hansson 073-6253181

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.

F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ersättning
Individuell lönesättning

