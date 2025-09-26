Civil Helikoptertekniker
Försvarsmakten / Flygteknikerjobb / Luleå Visa alla flygteknikerjobb i Luleå
2025-09-26
Som Helikoptertekniker i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
1.Helikopterskvadron / 11.flygunderhållssektion
1. Helikopterskvadron är baserad i Luleå och har som huvuduppgift att bedriva markoperativ verksamhet med helikopter. På skvadronen arbetar idag ca.120 medarbetare som hanterar Helikopter 14-systemet. 11.Flygunderhållssektion består av 18 medarbetare och agerar som Skvadronens bakre stöd i form av genomförande av basunderhåll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som helikoptertekniker utför du underhåll på Helikopter 14/NH90. Du arbetar i ett tillsynslag som utför underhållsuppdrag av olika svårighetsgrad. Arbetsuppgifterna innebär basunderhåll och innefattar både förebyggande underhåll i form av kalender- och drifttidsgenererade åtgärder, samt felsökning och felavhjälpande underhåll. Du arbetar både självständigt och i lag. Tjänsten kan innebära att du tilldelas specialistkompetens för särskilda underhållsarbeten, exempelvis boroskopkontroll eller kompositreparation. Du kommer att krigsplaceras som civil helikoptertekniker.
Kvalifikationer
• EASA/ SE-EMAR Certifikat Kat B1 eller B1/2
• Goda kunskaper i engelska (då arbetsmanualer och avrapportering av arbete sker på engelska)
• God erfarenhet av flygunderhålltjänst på helikoptrar eller flygplanDina personliga egenskaper
Du är noggrann, driven och engagerad samt har ett högt säkerhetstänk. Du arbetar självständigt under eget ansvar och din samarbetsförmåga är god. Du är flexibel och öppen för arbetsuppgifter inom andra arbetsområden än där du har din fackkompetens. God fysisk förmåga efterfrågas, detta då tjänsten innebär krigsplacering. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• EASA/ SE-EMAR Certifikat Kat B1:3 (Helikopter)
• Typkurs Helikopter 14
• Behörighet Helikopter 14
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Luleå
Civil befattning
Arbetet innebär till viss del resor inom Sverige och kan även innefatta arbete utomlands.
Grundtester kommer genomföras för nyanställning inom försvarsmakten, syftande till Krigsplacering, Hälsoundersökning och fystester
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Daniel Hedqvist
Pär Sjöberg
0920-23 40 00 (Växel)
Information om rekryteringsprocessen
Elin Berglund
0920-23 40 00 (Växel)
Fackliga företrädare
OFR/O, Mats Häggström
OFR/S, Christoffer Willers
SACO, Kajsa Ljungberg
SECO, Urban Hellqvist
Samtliga kontaktas via Helikopterflottiljens växel: 013-28 30 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-24. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
