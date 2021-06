CityDäck söker duktiga däckmontörer - City Däck Öresund AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Malmö

City Däck Öresund AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Malmö2021-06-30CityDäck Öresund AB är ett expansivt och erfaret företag inom däck- och fälgbranschen. Just nu är vi i behov av att utöka antalet däckbytare. Vi söker därför just nu dig som har erfarenhet av arbete inom däckbranschen. Arbetet kommer till största del bestå av däck-, fälg- och hjulbyte, men också andra relaterade uppgifter kan förekomma.CityDäck Öresund AB is an expansive and experienced company within the tyre and wheel business. Right now, we are in need of a larger number of tyre/wheel shifters. Thus, we are now looking for employees with experience within the tyre/wheel business. The job will mainly consist of shifting wheels and tyres, but also other related tasks may occur.Citydäck Öresund AB ./ . .2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-30City Däck Öresund ABScheelegatan 1521228 Malmö5839044