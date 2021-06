CityDäck söker duktig lackerare till fälgrenovering - City Däck Öresund AB - Lackerarjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos City Däck Öresund AB

City Däck Öresund AB / Lackerarjobb / Malmö2021-06-30CityDäck Öresund AB är ett expansivt och erfaret företag inom däck- och fälgbranschen. Efterfrågan på fälgrenovering ökar hela tiden. Vi söker därför just nu dig som har erfarenhet av billackering. Arbetet kommer till största del bestå av slipning, blästring och lackering av fälgar, men också andra relaterade uppgifter kan förekomma.CityDäck Öresund AB is an expansive and experienced company within the tyre and wheel business. The request for rim renovation is constantly increasing. Thus, we are now looking for employees with experience with painting, lacquer coating etc. The job will mainly consist of blasting and painting wheels, but also other related tasks may occur.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-30City Däck Öresund ABScheelegatan 1521228 Malmö5839035