City Gross Växjö söker Butikschef
2025-12-27
Till City Gross i Växjö söker vi en Butikschef
Älskar du mat och är redo för en karriär där människan står i centrum? På City Gross handlar allt vi gör om att hjälpa och inspirera våra kunder till en godare vardag. Vårt hjärta klappar lite extra för färskvaror och vi tror på människor. Vi tror vi blir bättre när vi har olika bakgrunder och erfarenheter. Oavsett om du frontar nyskördade grönsaker, styckar en perfekt köttbit, ser till att hyllorna alltid är välfyllda eller att vi har kampanjer som passar våra kunders behov, så är alla här av en enda anledning: att skapa en grym kundupplevelse.
Rollen som Butikschef på City Gross
Som Butikschef kommer du driva din butik med fullt ansvar för resultat, drift och skötsel. I din roll krävs att du både strategiskt och operativt leder genom att organisera, planera och utveckla arbetet och medarbetarna i butiken, samt säkerställer arbete enligt City Gross övergripande mål och kedjedrift. Du tar ansvar för kundens upplevelse och finner en stolthet i att överträffa kundernas förväntningar.
Ditt viktigaste verktyg för att skapa resultat är din ledningsgrupp. Tillsammans leder ni arbetet och säkerställer att kompetensen och de samlade resurserna används på bästa och effektivast möjliga sätt. Vi förväntar oss också att du i rollen som Butikschef är delaktig och närvarande i operativ drift då vi ser detta som en möjlighet till coaching och löpande utveckling. Du rapporterar till Regionchef.
Vad kommer du göra?
* Ansvara för butikens dagliga drift ihop med ledningsgruppen sett till varuförsörjning, fyllnadsgrad, prisinformation, inspiration, nöjda kunder och en säker butik.
* Följa upp och analysera butikens nyckeltal och resultat och proaktivt föreslå, prioritera och vidta förbättringsåtgärder tillsammans med ledningsgruppen.
* Arbeta med budget och verksamhetsplanering, genom att medverka i upprättande av övergripande budget, säkerställa ständiga förbättringar samt arbeta med uppföljning.
* Övergripande ansvara för butikens arbete i personalfrågor samt bemanning och schemaläggning.
* Bedriva och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerställa god arbetsmiljö och säkerställa efterlevnad av lagar, regler och policys.
* Aktivt arbeta med personal- och organisationsutveckling coacha och leda butikens ledningsgrupp.
Vem är du?
Du är en erfaren ledare med stort intresse för människor, försäljning och kundservice. Som person är du affärsinriktad, drivande och fokuserar på det som skapar resultat för kunden. Du har en vilja att utveckla verksamheten och medarbetarna mot gemensamt uppsatta mål och är trygg med att kommunicera effektivt och tydligt. Du är en ledare som bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat och en kundupplevelse som överträffar förväntningarna.
Vi tror att du:
* Har relevant utbildning motsvarade minst gymnasienivå. Vi ser gärna att det finns en vidareutbildning inom till exempel ekonomi eller annat relevant område.
* Har flera års erfarenhet av ledande befattning som Butikschef inom detaljhandeln/dagligvaror.
* Har erfarenhet av personalansvar och är trygg i att leda och utveckla ledningsgrupp och personal.
* Har erfarenhet av budget- och resultatansvar, butiksekonomi samt försäljningsansvar.
Vad får du hos oss?
Hos City Gross får du inte bara ett jobb - du får trygghet, utveckling och förmåner som gör vardagen lite enklare:
* Trygga villkor - Vi har kollektivavtal med Handels och Unionen.
* Personalrabatt - Fyll kyl och frys med allt från lyxiga helgmiddagar till snabbfixade vardagsräddare - till riktigt bra pris.
* Föräldraledighet med extra trygghet - Vi erbjuder förstärkt föräldrapenning enligt kollektivavtal, så att du kan njuta lite extra av tiden med din nya familjemedlem.
* Friskvårdsbidrag - Vi bryr oss om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag så att du kan hålla igång på det sätt som passar dig bäst.
* Karriärmöjligheter på riktigt - Hos oss finns chans att växa! Många av våra butikschefer började precis där du är nu.
Är detta rätt utmaning för dig?
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
* Anställningsform: Tillsvidare, heltid
* Tillträde: Enligt överenskommelse
I samband med denna rekrytering samarbetar City Gross med Retail Recruitment och ansvarig rekryterare är Malin Niklasson.
Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi gör även bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood.
Varmt välkommen med din ansökan!
På City Gross möts du av doften från nybakat bröd och färska råvaror. Hos oss hittar du butiksstyckat svenskt kött, fisk som filéas för hand, lokala råvaror, en inspirerande frukt- och gröntavdelning och allt du behöver för både vardag och fest - ett sortiment utöver det vanliga helt enkelt. Vi är matmarknaden där du kan unna allt. City Gross grundades 1993 och består idag av 40 stormarknader och e-handel. Sedan november 2024 är vi en del av Axfoodfamiljen. Ersättning
