Citrix-specialist till Göteborgs Stad
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-06-24
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vill du arbeta i en av Sveriges största och mest komplexa IT-miljöer, där din kompetens gör verklig skillnad för samhället?
Göteborgs Stad Intraservice är stadens interna IT-leverantör och står bakom IT, support och administrativa tjänster som får vardagen att fungera för tusentals medarbetare och invånare. Med cirka 750 medarbetare – varav 270 inom digital infrastruktur – är de en central aktör i Göteborgs digitala utveckling. Just nu befinner de sig i en spännande förändringsresa med många pågående projekt kopplade till digitalisering, utveckling och förvaltning. Ett av de större initiativen är konsolideringen av Framtiden-koncernen – och här kommer du att spela en viktig roll.
Om rollen
Vi söker nu en specialist inom Citrix som vill vara med och vidareutveckla och förvalta en av Sveriges största IT-arbetsplatser.
Du blir en del av ett klientteam som ansvarar för en miljö med:
ca 140 000 enheter
över 110 000 användare
klienter inom PC, Mac, Chromebook samt mobila enheter
en infrastruktur baserad på bland annat Microsoft och Citrix
I rollen arbetar du både operativt och strategiskt – med allt från daglig drift till arkitektur, förbättringsarbete och rådgivning.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Driva och utveckla arbetet inom Citrix-plattformen tillsammans med teamet
Agera teknisk expert inom arkitektur, design och implementation
Arbeta med både Citrix DaaS (on-prem & Cloud) samt tillhörande komponenter
Säkerställa att lösningar håller hög kvalitet och uppfyller verksamhetens mål
Genomföra förändringar och kontinuerligt uppdatera dokumentation
Utföra hälsokontroller och proaktivt förbättringsarbete
Stötta i supportärenden och bidra till stabil drift Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har gedigen erfarenhet från större IT-miljöer och är trygg i din specialistkompetens.
Önskelista, ej krav:
Erfarenhet av Citrix ADC (NetScaler) i stora miljöer (5 000+ klienter)
Erfarenhet av Citrix DaaS Workers i större organisationer
Erfarenhet av Citrix DaaS (on-prem & Citrix Cloud)
Erfarenhet av Citrix FAS (PKI/certifikatautentisering)
Erfarenhet av Citrix Provisioning Services (PVS)
Erfarenhet av Citrix WEM
Erfarenhet av Netscaler MAS/ADM
Erfarenhet av Microsoft AD och Group Policy
Erfarenhet av Ivanti Application Control
Erfarenhet från offentlig sektor
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
403 31 GÖTEBORG Kontakt
Regional Manager
Mathias Gyllander mathias.gyllander@eccera.com +46734159368 Jobbnummer
9977854