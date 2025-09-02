Cirkelledare Yoga, Qigong och dans
2025-09-02
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan region Syd är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning), företagsutbildningar samt är leverantörer av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha i Helsingborg och Eslöv. Läs mer om Medborgarskolan region Syds verksamheter på www.medborgarskolan.se
Vill du arbeta som cirkelledare i Yoga, Qigong och dans? Vi söker en engagerad cirkelledare som kan ha cirklar på mötesplatserna i Kristianstad. Målgruppen för cirklarna är seniorer just nu, men det kan även framöver bli andra cirklar för andra målgrupper. Du behöver ha körkort och tillgång till bil, då du behöver kunna ta dig till mötesplatserna utanför centralorten. Milersättning utgår. Vad innebär rollen? Som cirkelledare är du ansvarig för planering och genomförande av dina cirklar. Vi söker dig som: * Är pedagogisk, lugn och har god hand med människor * Har erfarenhet av yoga eller Qigong eller dans, helst alla tre delarna * Du får gärna ha erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, funktionsstöd eller liknande * Kan arbeta självständigt och anpassa dig efter deltagarnas behov * Är tillgänglig dagtid, främst i Kristianstad kommun (eventuellt även i närområdet) och gärna kan börja omgående. Som ledare på Medborgarskolan får du introduktion, utbildning och stöd från oss för att komma igång. Om uppdraget * Timanställning / arvoderad cirkelledare * Start: Omgående/Hösten 2025 eller enligt överenskommelse * Arbetstid: Dagtid, flexibelt schema * Plats: Kristianstad med omnejd * Lön enligt Kollektivavtal Vi erbjuder: * Stöd och introduktion * Möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv * Ett fritt och meningsfullt uppdrag i ett humanistiskt folkbildningssammanhang Välkommen att skapa folkbildning - med värme och mänskliga möten i fokus
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Medborgarskolan
Verksamhetsutvecklare
Susanne Alpar susanne.alpar@medborgarskolan.se
