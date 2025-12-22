Cirkelledare Yoga och Qigong, Nyköping
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto / Pedagogjobb / Nyköping Visa alla pedagogjobb i Nyköping
2025-12-22
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto i Nyköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Strängnäs
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrarPubliceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
• Undervisning, förberedelse, planering och efterarbete. Delta i utvecklingsarbete enligt överenskommelse
• Kvalitetsarbete genom att ta del av förväntningar inför kursen och utvärderingar efter kursens slut.
• Deltagarkontakter mellan lektionerna relaterade till kursinnehåll t.ex förberedelser eller läxorKvalifikationer
Cirkelledare inom Folkuniversitetet ska vid tillträdet ha:
• Pedagogisk erfarenhet.
• Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet
• Gärna erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik
• Grundläggande IT-kunskaper
Önskvärda personliga egenskaper är vilja och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, en god social förmåga, god initiativförmåga, positiv inställning till förändring och utveckling samt ett etiskt förhållningssätt.
Folkuniversitetet i Nyköping bedriver öppen kursverksamhet i flera olika ämnen. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt kursutbud och vill gärna ha kontakt med dig som kan arbeta med vuxenutbildning i cirkelform, några timmar per vecka - kvällstid med att undervisning inom Yoga och Qigong på nybörjarnivå inför vårens uppstart av kurser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: susanne.persson@folkuniversitetet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cirkelledare Yoga & Qigong". Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto
Fruängsgatan 22 (visa karta
)
611 31 NYKÖPING Arbetsplats
Folkuniversitetet, Nyköping Kontakt
Susanne Persson susanne.persson@folkuniversitetet.se 0704935069 Jobbnummer
9661272