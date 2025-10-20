Cirkelledare Spanska
Folkuniversitetets kursverksamhet erbjuder kurser och föreläsningar inom områden som språk, ekonomi, kreativt skapande, skrivande, hälsa och hållbar utveckling. En stor del av vår verksamhet består av studiecirklar och kulturarrangemang. Vi söker nu en cirkelledare i spanska.Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Exempel Kursverksamheten erbjuder kvällskurser inom områden som språk, konst och dans i Linköping. Vi har kurser på helg- och kvällstid januari-maj samt september-december.
Vi har inte möjlighet att ha distanskurser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Undervisa spanska för vuxna nybörjare och fortsättare
• Planera inför varje kurstillfälle
• Enklare administrativa uppgifter före och efter kurstillfällen, såsom att föra in närvaro och skriva ett par rader om vad ni gjort vid varje kurstillfälle i vårt administrativa system E-Tjänsten.
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i spanska och med ett intresse för kultur- och samhällsfrågor som rör Spanien. Du ska också ha goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet av att undervisa vuxna eller har annan erfarenhet av att leda grupper.Kvalifikationer
• Sakkunskap i spanska eller arbetslivserfarenhet inom ämnet
• Enklare kunskaper inom datorer och internet
• Erfarenhet av att undervisa vuxna är meriterande.
Kurserna startar i februari 2026.
Vi vill att du som ska vara språklärare har språket du undervisar i som ditt modersmål eller att du talar det på modersmålsnivå. De flesta av våra lärare undervisar på sitt modersmål och är därmed även en källa till kunskap om landets kultur och samhälle. Om du inte har undervisningsspråket som modersmål så vill vi att du har bott en längre tid i ett land där språket talas. Som pedagog på Folkuniversitetet förväntas du ha förmågan att individanpassa undervisningen och locka fram varje individs potential.
Det är viktigt att du tycker det är roligt att förmedla kunskap och att du ser det positiva i att kursdeltagare utvecklas. Du är flexibel, lyhörd och strukturerad och har vana av att arbeta självständigt. Vi förutsätter också att du delar vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap.
Om anställningen
Objektsanställning timanställning,våren 2026.
Tjänsten är placerad i Linköping.
För ytterligare information och frågor
Ida olai verksamhetsutvecklare
Åsa Forsman, biträdande regionchefSå ansöker du
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
