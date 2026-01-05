Cirkelledare inom möbeltapetsering
2026-01-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Strängnäs
, Nyköping
, Eskilstuna
, Katrineholm
Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar. Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Pedagogisk förståelse eller pedagogisk erfarenhet.
• Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet.
• Erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik.
• Grundläggande IT-kunskaper
På våra kurser arbetar varje kursdeltagare individuellt med sitt objekt under lärarens handledning. Moment som ingår är bl a planstoppning, kullerstoppning, kantstoppning och bandlimning beroende på val av objekt. Deltagarna får också lära sig om olika verktyg och stoppningsmaterial.
Folkuniversitetet i Södertälje bedriver öppen kursverksamhet inom bland annat ämnesområdet konsthantverk. Vi vill gärna ha kontakt med dig som kan arbeta med i studiecirkelform gentemot vuxna i kurs inom möbeltapetsering vid några tillfällen, helger med tillträde under våren 2026.
Vi har som mål att arbeta upp vårt utbud inom möbeltapetsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Sista dag att ansöka är 2026-02-04

E-post: anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se
