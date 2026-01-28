Cirkelledare i virkning/stickning, Södertälje

Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto / Pedagogjobb / Södertälje
2026-01-28


Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar. Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Pedagogisk förståelse eller pedagogisk erfarenhet.
• Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet.
• Erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik.
Folkuniversitetet i Södertälje bedriver öppen kursverksamhet inom bland annat ämnesområdet estet. Vi vill gärna ha kontakt med dig som kan arbeta med vuxenutbildning i studiecirkelform och då som kursledare för en virkning, stickning, broderi, kvällstid med tillträde inför våren.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cirkelledare i Virkning".

Arbetsgivare
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto, http://www.folkuniversitetet.se
Storgatan 3 (visa karta)
151 72  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Folkuniversitetet

Kontakt
Anna Christina Wahlbäck Jensen
anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se

Jobbnummer
9708712

