Cirkelledare hos studieförbundet ABF Norr

ABF Norr / Pedagogjobb / Gällivare
2025-08-28


Visa alla pedagogjobb i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Överkalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ABF Norr i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Överkalix eller i hela Sverige

Vi söker nu timanställda dansledare till Gällivare - du bestämmer själv när och hur mycket du vill jobba!
Vem söker vi?
• Du tycker om att arbeta med människor
• Du har dansvana (alla stilar välkomna!)
• Du är ansvarstagande, positiv och kreativ
• Du kan planera och leda egna danspass
• Du är 16 år eller äldre
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider - du väljer dagar och tider!
• Möjlighet att påverka och utforma dina pass
• En rolig och meningsfull extrasyssla
Oavsett om du är student, föräldraledig, pensionär eller bara letar efter något kul vid sidan av - hör av dig.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, eftersom vi går igenom ansökningarna löpande och anställningen kan påbörjas omgående.
Lönetyp: Timlön
Anställningsform: Timanställning
Sista dag att ansöka är 21 september.
Ansökningar mailas till: therese.rynback@abf.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: therese.rynback@abf.se

Arbetsgivare
Abf Norr
Hantverkaregatan 26 (visa karta)
982 32  GÄLLIVARE

Arbetsplats
Lokalkontor

Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Therese Rynbäck
therese.rynback@abf.se
072-740 52 02

Jobbnummer
9481120

Prenumerera på jobb från ABF Norr

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ABF Norr: