Cirkelledare hos studieförbundet ABF Norr

Vi söker nu timanställda dansledare till Gällivare - du bestämmer själv när och hur mycket du vill jobba!
Vem söker vi?
• Du tycker om att arbeta med människor
• Du har dansvana (alla stilar välkomna!)
• Du är ansvarstagande, positiv och kreativ
• Du kan planera och leda egna danspass
• Du är 16 år eller äldre
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider - du väljer dagar och tider!
• Möjlighet att påverka och utforma dina pass
• En rolig och meningsfull extrasyssla
Oavsett om du är student, föräldraledig, pensionär eller bara letar efter något kul vid sidan av - hör av dig.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, eftersom vi går igenom ansökningarna löpande och anställningen kan påbörjas omgående.
Lönetyp: Timlön
Anställningsform: Timanställning
Sista dag att ansöka är 21 september.
Sista dag att ansöka är 21 september.

Ansökningar mailas till: therese.rynback@abf.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: therese.rynback@abf.se Arbetsgivare Abf Norr
Hantverkaregatan 26 (visa karta
)
982 32 GÄLLIVARE Arbetsplats
Lokalkontor Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Therese Rynbäck therese.rynback@abf.se 072-740 52 02 Jobbnummer
9481120