Cirkelledare Hatha Yoga - torsdag em
2025-09-22
Vi är en idéell förening för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa
Vi söker dig som gillar Hatha Yoga. Detta är ett lugnt pass. Du måste klara av att köra ett yogapass utan många solhälsningar och utan chanting
Meriterande om du har erfarenhet av stöd/undervisning till personer med psykisk ohälsa
Meriterande om du är diplomerad yogainstruktör/har undervisat i Hatha Yoga.
Torsdagar kl 15.10-17.00 (inkl 20 min fikastund), med start i början på oktober. 10 tillfällen. Anställning genom studieförbund.
Våra deltagare har eller har haft psykisk ohälsa.
I cirkeln ingår en fikastund med samvaro. Yoga 80 min inkl en ordentlig avslappning, avslutning & omklädning 10 min, fika 20 min.
Denna cirkel har vi i Rågsveds Folkets Hus, Snösätrasalen
Vi tar emot ansökningar och intervjuar löpande
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: rekrytering@rsmhsos.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "yoga torsdag".
Detta är ett deltidsjobb.
http://www.rsmhsos.se
Rågsvedstorget 11
)
124 65 BANDHAGEN
Rågsveds Folkets Hus
Maria Fornstedt rekrytering@rsmhsos.se 087248200
9521160