Cirkelledare - Pardans
Abf Sydvästra Skåne Lok Avd / Pedagogjobb / Trelleborg Visa alla pedagogjobb i Trelleborg
2025-10-09
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Abf Sydvästra Skåne Lok Avd i Trelleborg
, Svedala
eller i hela Sverige
ABF Sydvästra Skåne söker kursledare till kurser inom området pardans i Trelleborg/Svedala/Vellinge.
Vi söker en engagerad, inspirerande och kunnig person som vill lära ut till och motivera andra. Vi söker ledare till kurser i Vals, Tango, Bugg och/eller foxtrot. Redogör i din ansökan för just din inriktning.
Du kommer att leda kurs/kurser som riktar sig främst till den intresserade allmänheten under vårterminen. Vår kursverksamhet bedrivs oftast på kvällstid men dagtidskurser kan ev. också bli aktuella.
Vi söker dig som har goda kunskaper inom ämnet, är lösningsorienterad och pedagogisk, med erfarenhet av att lära ut ditt ämne.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa vuxna eller har annan erfarenhet av att leda grupper.
Du delar vår värdegrund.
Vi erbjuder
ABF är en organisation som främjar det livslånga lärandet och arbetar för alla människors lika värde.
Anställningen är en tillfällig timanställning med möjlighet till förlängning. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av Cirkelledarutbildningar.
• ---------
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: jessica.heiderup@abf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Pardans". Arbetsgivare Abf Sydvästra Skåne Lok Avd
, https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-skane/abf-sydvastra-skane/ Arbetsplats
ABF Sydvästra Skåne Kontakt
Jessica Heiderup jessica.heiderup@abf.se Jobbnummer
9548918