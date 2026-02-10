Circle K söker franchisetagare till Finspång
Är du redo för klivet att driva eget företag inom Circle K:s starka varumärke?
Vi söker ny Franchisetagare till vår station Circle K Finspång!
Stationen ligger i Finspångs tätort med nära anslutning till de stora genomfartsvägarna. Pendlingsavstånd från Norrköping och Linköping
I verksamheten finns butik, biltvätt och samt släputhyrning.
Som Franchisetagare i Circle K Sverige AB får du tillgång till ett starkt koncept samt ett varumärke med gott renommé. Du driver servicestationen som egen företagare i eget aktiebolag och samarbetar lojalt inom Circle K:s koncept. Circle K rustar nu för framtiden - med kunniga och motiverade medarbetare samt ett tydligt kunderbjudande har vi ambitionen att vara de bästa i branschen inom service & kvalitet.Vi vill underlätta våra kunders vardag genom att vara modiga, öppna, engagerade och omtänksamma.
Vi söker dig som är affärsdriven och som brinner för att driva en servicestation inom ett starkt varumärke.
Du drar nytta av det stora företagets alla fördelar som exempelvis inköpsvillkor och marknadsföring.
Din station och ditt arbete blir en viktig länk i en väl inarbetad och stark stationskedja.
Du är en god ledare som förstår vikten av att motivera och leda dina medarbetare. Du har fokus på detaljer och även ett bra grepp om affärens helhet.
Kvalitet och kundservice är nyckelbegrepp för hur du driver verksamheten.
Du skall ha god ekonomi samt gärna ha erfarenhet från liknande verksamhet.
Omsättning Circle K Finspång:
Drivmedel: 2.500.000 liter
Butik: 11.050.000 kr
Biltvätt: 950.000 kr
Släputhyrning 275.000 kr
Totalt handlar det om en affär på ca. 1,5-2 miljoner för inventarier och varulager.
Det finns även möjlighet att förvärva hela fastigheten.
Tillträde är planerat innan eller efter sommaren 2026.
Vid frågor om rollen/stationen är du välkommen att kontakta Patrick Falk på pfalk@circlekeurope.com
Sista dag att ansöka är 15:e mars 2026, inkomna ansökningar utvärderas dock löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan: Ansökan sker via Workday.
