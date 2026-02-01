Circle K Hudiksvall Kungsgatan söker Assistant Store Manager
Circle K Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Hudiksvall Visa alla kassapersonalsjobb i Hudiksvall
2026-02-01
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Circle K Sverige AB i Hudiksvall
, Ljusdal
, Bollnäs
, Sundsvall
, Timrå
eller i hela Sverige
Vart är du på väg?
Nu söker vi assisterande butikschefer, som lyfter sina kollegor till en högre nivå!
Vi vill bli världsbäst på service. Och därför söker vi ledare som förstår vad det innebär. Vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Som ledare hos oss jobbar du varierade skift och helger som en i gänget, samtidigt som du assisterar vår butikschef i det dagliga arbetet. Du kommer lära dig schemaläggning, bemanning och hur man värnar om människor. Till det blir du insatt i uppföljningar och resultat - Du kommer att lära dig ALLT om hur det är att driva en butik. Är du framtidens ledare?
Vi söker nu dig som vill ta nästa steg i karriären - som assisterande butikschef hos oss på Circle K Kungsgatan i Hudiksvall. Stationen har ett stort fokus på mat och biltvätt men framförallt på kundmöten i världsklass! Tjänsten är på heltid och är tillsvidare med inledande provanställning på sex månader. Stationen har öppet dygnet runt och schemat för denna tjänst är rullande på tre veckor där arbetspassen är förlagda dagar, kvällar och var tredje helg. I rollen kombinerar du service och ledarskap och är en viktig del av den dagliga driften tillsammans med butikschefen. Som en del av din utveckling får du möjlighet att gå Circle Ks nio månader långa certifieringsprogram där du stärker ditt ledarskap och din affärsförståelse, med målet att på sikt kunna ta dig an rollen som vår nästa butikschef. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringen så sök tjänsten omgående för att inte missa chansen!
Varmt välkommen in med din ansökan senast 16.02.2026
Om dig:
* Du är en teamplayer - du sätter laget före jaget
* Du är en fixare - du hittar lösningar på allt.
* Du älskar människor.
* Du är en allkonstnär: Du gillar att ha koll på allt, och tycker om att göra många saker samtidigt.
* Du vill lära dig nya saker och utvecklas.
* Du har förmodligen utbildning eller ett stort intresse för försäljning och/eller ledarskap.
* Du har gymnasieutbildning eller motsvarande.
* Du pratar och förstår svenska.
* Är över 18 år.Publiceringsdatum2026-02-01Om företaget
* Vi är en plantskola för social skills - vi lägger en bra grund för alla framtida yrken. Och du får ett snyggt CV!
* För dig som redan kommit en bit i yrkeslivet kan vi erbjuda ett utvecklande och mångsidigt jobb.
* Du får kunskap om hur det är att driva butik och görs redo att i framtiden driva egen station.
* Du lär dig att bli en ledare med förståelse för service.
* Du får specialistkunskap - vi kan allt från att driva butik och sälja drivmedel, till marknadsföring och ledarskap.
* Du får möjlighet att delta i våra ledarutbildningar och program.
* Du får en möjlighet till att göra karriär hos oss.
* Du får ett roligt jobb med härliga kollegor. Många träffar vänner för livet på Circle K.
* Vi är ett internationellt företag med kollegor runt omkring i hela världen.
* Våra stationer kan ha biluthyrning, då är körkort B-manuell ett krav.
* Vi erbjuder dig ett förmånligt friskvårdsbidrag och personalrabatt på alla våra stationer.
Circle K är ett framgångsrikt globalt företag med mer än 14 000 butiker i 26 länder. Totalt har vi cirka 125 000 anställda som arbetar i våra butiker och på kontoren. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen genom att erbjuda bra produkter och snabb och service i världsklass.
Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroller på slutkandidater i rekryteringsprocessen. Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R560638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Circle K Sverige AB
(org.nr 556000-6834) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Circle K Detaljist AB Jobbnummer
9715826