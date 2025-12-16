CI/CD Embedded Engineer
2025-12-16
Vi söker nu en CI/CD Engineer med minst 2 års erfarenhet till ett CI/CD-team som ansvarar för hela flödet från kodändring till färdig release i en fordonsnära och tekniskt avancerad miljö.
I rollen arbetar du nära utvecklingsteam och testorganisation och säkerställer att build-, test- och releaseprocesser fungerar stabilt, automatiserat och med hög kvalitet.
Om rollen
Som medlem i CI/CD-teamet har du en central roll i utvecklingskedjan. Du arbetar dagligen med GitLab, pipelines och automatiserade flöden som hanterar:
merge av kod till main branch
bygg av mjukvara
exekvering av tester
skapande och leverans av releaser
Du ansvarar för att pipelines fungerar smidigt, att problem felsöks snabbt och att releaser håller rätt kvalitet innan de går vidare i test- och valideringskedjan.
Vi söker dig som har
Minst 2 års erfarenhet av arbete i ett CI/CD- eller DevOps-team
God förståelse för Git/GitLab och hur pipelines är uppbyggda
Erfarenhet av felsökning i CI/CD-flöden
Förståelse för build- och testprocesser i embedded- eller mjukvaruprojekt
Vana att arbeta strukturerat och ta ansvar för kvalitet i leveranser Ersättning
