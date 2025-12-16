CI/CD Embedded Engineer

Phantoms Tech AB / Datajobb / Upplands Väsby
2025-12-16


Vi söker nu en CI/CD Engineer med minst 2 års erfarenhet till ett CI/CD-team som ansvarar för hela flödet från kodändring till färdig release i en fordonsnära och tekniskt avancerad miljö.
I rollen arbetar du nära utvecklingsteam och testorganisation och säkerställer att build-, test- och releaseprocesser fungerar stabilt, automatiserat och med hög kvalitet.
Om rollen
Som medlem i CI/CD-teamet har du en central roll i utvecklingskedjan. Du arbetar dagligen med GitLab, pipelines och automatiserade flöden som hanterar:

merge av kod till main branch

bygg av mjukvara

exekvering av tester

skapande och leverans av releaser

Du ansvarar för att pipelines fungerar smidigt, att problem felsöks snabbt och att releaser håller rätt kvalitet innan de går vidare i test- och valideringskedjan.

Vi söker dig som har
Minst 2 års erfarenhet av arbete i ett CI/CD- eller DevOps-team

God förståelse för Git/GitLab och hur pipelines är uppbyggda

Erfarenhet av felsökning i CI/CD-flöden

Förståelse för build- och testprocesser i embedded- eller mjukvaruprojekt

Vana att arbeta strukturerat och ta ansvar för kvalitet i leveranser

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Phantoms Tech AB (org.nr 559283-5150), http://www.phantoms.se

Arbetsplats
Phantoms

Kontakt
HR
hr@phantoms.se

Jobbnummer
9646509

