Chief Technology Officer Till Börsnoterat Mjukvarubolag
ComCube AB / Chefsjobb / Lund Visa alla chefsjobb i Lund
2026-07-10
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Just nu söker vi en CTO till det börsnoterade mjukvarubolaget Modelon i Lund. Du har personalansvar för en större grupp utvecklare (placerade i både Sverige och Indien), ingår i ledningsgruppen och rapporterar till CEO. En teknisk tyngd och goda ledaregenskaper är A och O för att kunna trivas och göra ett bra jobb. För rätt person är detta en fantastisk möjlighet att vara med och påverka företagets fortsatta tillväxtresa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Ansvara för att företagets tekniska vision och strategi ligger i linje med affärsmål, inklusive produktutveckling och innovation.
Fungera som en teknisk ledare och inspiratör för utvecklingsteam både i Sverige och Indien samt som en brygga mellan de tekniska teamen och företagsledningen.
Säkerställa att produkterna håller en hög teknisk kvalitet, är säkra och hållbara över tid.
Arbeta för att produktstrategier och livscykler genomförs på ett sätt som maximerar avkastningen på tekniska investeringar.
Bygga en stark teknisk kultur som uppmuntrar innovation, samarbete och kunskapsöverföring samt främja effektiv kommunikation, samarbete och kunskapsöverföring mellan geografiskt spridda team.
Rekrytera, behålla och utveckla stjärnor.
Ansvara för teknisk säkerhet och efterlevnad.
Ansvara för budgetering av tekniska initiativ, inklusive verktyg, personal och infrastruktur.
Driva innovation genom att uppmuntra forskning och experimentering inom företaget.
Hålla dig ajour och på så vis förutse tekniska utmaningar/begränsningar och möjligheter för att hålla företaget relevant och konkurrenskraftigt.
Bidra till att identifiera nya produktidéer som gör företagets produkter unika i förhållande till konkurrenternas.
Upprätthålla starka relationer med nyckelkunder så att nya krav och önskemål tas tillvara och tillämpas på en bredare marknad.
Vara drivande i arbetet med ständiga förbättringar.
Tjänsten är på heltid med placering i Lund (ej hybrid). Utvecklingsteamet består av 30 ingenjörer fördelat på 7 team, placerade i Lund och Indien.
Kvalifikationer - Krav
Civilingenjörsexamen (och eventuellt PhD) – gärna inom teknisk fysik, datateknik eller elektroteknik.
Erfarenhet av att leda kvalificerade utvecklare (civilingenjörer) inom privata näringslivet.
Extremt tekniskt intresserad och bevandrad.
Stort intresse för AI och dess möjligheter.
Erfarenhet som utvecklingschef alt. CTO i ett tekniskt mjukvarubolag. Förmodligen har du börjat din karriär med att arbeta som produktutvecklare.
Kvalifikationer - Meriterande
Erfarenhet av att leda utvecklingsteam både i Sverige och internationellt.
Erfarenhet av att leda genom andra.
Ledningsgruppsarbete
Personlighet
Naturlig ledare – som tycker om att leda
Strategisk
Kommunikativ
Rak och tydlig
Förändringsbenägen
Entusiasmerande
Kulturbyggare
Kontakt och ansökan
I det här uppdraget samarbetar vi med rekryteringsföretaget ComCube. Vänligen bifoga CV och ett motivationsbrev som svarar på:
Varför vill du jobba som CTO inom Modelon?
Vad tror du framför allt att du kan bidra med som CTO inom Modelon?
Har du några frågor beträffande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du mycket välkommen att kontakta Helena Heijmink, helena.heijmink@comcube.se
, 070-554 03 42 eller Helena Fransson, 070-554 05 04, som hjälper oss i detta uppdrag. Vi arbetar med löpande urval! Du ansöker om tjänsten här: https://comcube.varbi.com/se/what:login/jobID:954346/type:job/apply:1/
Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken!
Modelon erbjuder systemmodellering och simuleringsprogramvara som accelererar produktinnovation, utveckling och drift inom en rad branscher. Modelons flaggskeppsprodukt, Modelon Impact, är en molnbaserad plattform med ett unikt webbgränssnitt och tusentals beprövade modeller och komponenter som spänner över ett brett spektrum av applikationer. Med huvudkontor i Lund, Sverige, och med global räckvidd, är Modelon en branschledande expert inom modellbaserad systemutveckling med fokus på öppna standarder. Välkommen och läs mer på www.modelon.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comcube AB
(org.nr 556838-2211), http://comcube.se/ar.html
Modelon AB, Scheelevägen 27 (visa karta
)
223 63 LUND Arbetsplats
Modelon AB (publ) Kontakt
Helena Fransson 0705540504 Jobbnummer
9999933