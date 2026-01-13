Chief Technology Officer (CTO) - iSales, Stockholm
iSales AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos iSales AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Som vår CTO blir du den tekniska ledaren bakom vår nya SaaS-plattform. Du börjar hands-on med kod, infrastruktur och arkitektur, och växlar successivt fokus mot ledarskap, coachning och strategisk planering i takt med att teamet växer. Rollen passar dig som gillar att bygga saker, värdesätter kvalitet och transparens, och kan kommunicera teknik tydligt till icke-tekniska intressenter.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
• Leda den tekniska visionen och arkitekturen för vår multi-tenant SaaS-plattform* Bygga och leda ingenjörsteamet från grunden, inklusive rekrytering och intervjuer* Hands-on utveckling och infrastruktur (ca 70 % i början, ca 20 % senare)* Äga arkitekturbeslut, kodkvalitet och molninfrastruktur på Azure* Driva kostnadsmedvetenhet i molnet och bygga effektiva system* Samarbeta med produktägare och grundare för att prioritera roadmap* Delta i kunddemonstrationer och tekniska pre-sales-samtal* Mentorskap av teammedlemmar och utveckling av framtida tekniska ledare* Etablera agila arbetssätt, DevOps och post-release support* Säkerställa datasäkerhet och bästa praxis i hela plattformen
Tekniska kunskaper
• Backend: Node.js, NestJS, TypeORM, Jest, Supertest* Frontend: Next.js, React, Cypress, NextAuth, JavaScript* Databaser: PostgreSQL, Redis, MySQL* Identitet & åtkomst: Keycloak* Containerisering & orkestrering: Docker, Docker Compose, Nginx* Molninfrastruktur: Azure Compute, Storage, Service Bus, Container Registry, Cloudflare* Infrastructure as Code: Terraform* API-hantering: Kong API Gateway* Integrationer: Mailjet, Fortnox, Scrive
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av att bygga och skala multi-tenant SaaS-applikationer* Stark bakgrund inom Node.js och TypeScript* Gedigen erfarenhet av PostgreSQL, schema-design, query-optimering och dataintegritet* Erfarenhet av Azure och Infrastructure-as-Code* Bekant med identitetssystem, gärna Keycloak* Förstår API-design och gateway-mönster* Proaktiv inom molnkostnader och datasäkerhet* Har erfarenhet av att bygga och leda utvecklingsteam* Bekväm med kundpresentationer och tekniskt stöd till sälj* Stark kommunikation och kan förklara teknik enkelt* Erfarenhet av agila metoder och DevOps
Meriterande
• Erfarenhet av telemarketing eller finansiella SaaS-lösningar* Kännedom om nordiska ekonomisystem som Fortnox* GDPR-erfarenhet* Svenska språkkunskaper
Praktiskt
• Plats: Stockholm, på plats* Anställningsform: Heltid* Rapporterar till: VD och grundare
Om iSales
iSales är ett av Sveriges mest innovativa telemarketingbolag med över 20 års erfarenhet. Vi levererar B2B- och B2C-försäljning, mötesbokning och marknadsundersökningar med en kombination av beprövade metoder och modern teknik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7044142-1786810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
9681859