Chief Technology & Product Officer till Trinax

DET HÄR ÄR VI
Ett hantverksföretag kan ha många pågående jobb, flera fordon i rörelse och personal ute hos kund samtidigt. Att behålla överblick och följa upp arbetet är en utmaning. På Trinax-bolagen utvecklar vi digitala lösningar som gör det lättare att samla, följa upp och förstå det arbete som sker ute på fältet - utan att skapa mer administration.
Vi är en koncern som bildades 2023 där vi samlar entreprenöriella bolag med samma fokus: att bygga verktyg som underlättar vardagen för hantverkare. Gruppen består idag av Trinax i Trollhättan, Norge och Finland, Jiricom i Jönköping och Struqtur i Stockholm. Tillsammans samlar vi cirka 50 medarbetare i snabbväxande verksamheter. Läs mer på trinaxgruppen.se
DET HÄR ÄR UPPDRAGET
Vi ser en ökande efterfrågan från våra kunder. För att möta den behöver vi utveckla hur vi arbetar med produkt, teknik och affärsutveckling - både i koncernen och i dotterbolaget Trinax. Därför letar vi nu efter en Chief Technology & Product Officer (CTPO).
Rollen är tvådelad. Dels handlar den om att ta ett övergripande grepp om hur produkt och teknik ska användas för att driva affären på koncernnivå. Dels om att arbeta nära Trinax för att utveckla en teknisk och produktmässig grund som håller för nästa tillväxtfas.
Mer konkret handlar uppdraget om att:
Driva produkt-, teknik- och affärsutveckling på koncernnivå
Du ansvarar för att ta fram och driva en gemensam riktning för hur produkt och teknik ska stödja affären i koncernen. Det innebär att skapa en tydlig bild av bolagens produkter och tekniska lösningar, och att löpande arbeta med prioriteringar som stärker affären, minskar dubbelarbete och tar tillvara skalfördelar - utan att ta bort bolagens självständighet. I takt med att koncernen utvecklas bidrar du också till att bedöma nya initiativ ur ett produkt- och teknikperspektiv.
Ta fram och driva en teknisk roadmap i Trinax
Trinax tekniska plattform har tjänat oss och våra kunder väl, men är byggd för en mindre kundbas än den vi nu siktar mot. Ditt uppdrag är att ta fram en teknisk roadmap som identifierar vad som behöver stärkas, hur och när - till exempel inom arkitektur, prestanda, säkerhet och arbetssätt - så att plattformen kan växa utan att tempo eller stabilitet går förlorad. Du leder utvecklingsteamet för att omsätta roadmapen i vardagen genom praktiska prioriteringar och löpande tekniska beslut.
Vidareutveckla produktroadmapen på Trinax
En viktig del av uppdraget är att bidra till att produktarbetet i Trinax blir mer långsiktigt, sammanhållet och affärsdrivet över tid. Det innebär att arbeta nära affär och produkt för att tydliggöra vad som ska byggas, i vilken ordning och varför - med fokus på kundvärde, skalbarhet och hållbar teknisk utveckling. Rollen handlar inte om att äga backloggen, utan om att bidra med riktning, struktur och ett tekniskt perspektiv, och säkerställa att det hänger ihop med den övergripande produkt- och teknikstrategin på koncernnivå.
Du är medlem i koncernledningen, rapporterar till koncern-VD och är baserad i Trollhättan uppskattningsvis tre dagar i veckan.
Det här är ett uppdrag för dig som drivs lika mycket av teknik som av att bygga bolag. För att lyckas och trivas hos oss är du:
Erfaren i att skala teknik i snabbväxande bolag
Du har varit med på en tillväxtresa tidigare och har erfarenhet av att stärka, bygga om eller strukturera teknik i takt med att kundbas och belastning vuxit. Du har tillräckligt tekniskt djup för att kunna arbeta nära utveckling och ta kodnära diskussioner när det behövs. Du behöver inte ha haft en CTO-roll, däremot ett ansvar för tekniska vägval med direkt påverkan på leverans och skalbarhet.
Trygg i avvägningar mellan teknik och affär
Du kan väga teknik mot affär. Du förstår när det är rätt att gå vidare trots att allt inte är perfekt - och när det faktiskt är nödvändigt att bromsa. För dig är det enkelt att sätta tekniska beslut i ett affärssammanhang: vad som ger värde nu, vad som kan vänta och vad som riskerar att slå tillbaka längre fram.
Van att sätta riktning och få saker gjorda
Du vet hur man skapar ordning i miljöer där mycket händer samtidigt. Du kan prioritera, följa upp och se till att beslut blir genomförda, utan att bygga tunga processer. Samtidigt kan du lyfta blicken och sätta en tydlig riktning, och sedan omsätta den i konkreta prioriteringar - även när all information inte är på plats eller när olika perspektiv krockar.
Kundfokuserad i ditt produkttänk
Du förstår hur produkter ofta växer fram genom kunddialog, försäljning och konkreta behov - och vad som krävs för att hålla ihop produkten när den börjar bli större. Du är bekväm i diskussioner om vad som ska byggas, för vem och varför, och kan bidra till att prioritera bort sådant som skapar komplexitet utan tydligt kundvärde. För dig handlar det inte om att nå tekniska ideal, utan om att bygga lösningar som används och skapar värde.
Lösningsfokuserad lagspelare
Som person är du prestigelös och jordnära. Du trivs i en miljö med högt i tak, där man jobbar tillsammans och hellre rör sig framåt än väntar på att allt ska vara perfekt från start. Du kommunicerar rakt, sakligt och med värme. Du gillar att vara en del av teamet, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för att få saker att hända utan behov av styrning.
AIM'S REFLEKTIONER
Det här är ett uppdrag för den som gillar att bygga från grunden, men inte från noll. Trinax Gruppen är en ny koncern i en bransch där digitaliseringen fortfarande har mycket kvar. Här finns redan lönsamma bolag, samtidigt som ambitionerna framåt är tydliga. Det skapar ett ovanligt bra läge att kliva in tidigt och vara med och sätta riktning.
Rollen kombinerar ett övergripande ansvar med närhet till bolagen. Du får påverka strategi och vägval på koncernnivå, samtidigt som du arbetar nära verksamheter med starkt entreprenöriellt driv. För den som trivs när allt inte är färdigritat från start, men där viljan att ta nästa steg är tydlig, är det här ett uppdrag med både möjlighet att sätta avtryck i en koncern under uppbyggnad.
DET HÄR HÄNDER NU
Tror du att det här skulle kunna vara din nästa roll? Då vill vi gärna höra från dig.
