Chief Technical Officer till svenskt mjukvarubolag

Vi på Asta Agency samarbetar med ett svenskt bolag inom mjukvaruutveckling med en beprövad och affärsnära digital produkt som verkar på en global marknad. Bolaget arbetar med några av världens mest välkända bolag och investerare till ledande private equity- och investmentbolag vilket ställer höga krav på ambition och kvalitet. Nu befinner sig bolaget i ett utvecklingsskede, där de beslut och den teknik som skapas idag spelar en central roll för hur produkten, kunderbjudandet och tillväxtresan kommer att se ut framåt. Med ett tydligt fokus på AI och framtidens teknik finns nu möjligheten att vara med och skapa nästa fas i bolagets resa.
Vi på Asta Agency samarbetar med bolaget i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos bolaget. Du får mer information i en intervju med Asta Agency vilket bolag det gäller.
Om rollen
I rollen som CTO har du det övergripande ansvaret för bolagets tekniska riktning och för att driva förändring och utveckling framåt. Du leder och utvecklar ett kompetent team om cirka sex personer som delvis arbetar distribuerat runt om i Sverige. Du är en ledare som vill ligga i framkant, med AI som en naturlig del av både strategi och arbetssätt. Vidare vågar du utmana befintliga processer, driver nytänkande och skapar förutsättningar för att både produkten och teamet ska utvecklas i takt med framtidens behov. Här får du ett stort mandat och ett tydligt ansvar med möjlighet att påverka tekniska vägval, arbetssätt och hur AI används för att skapa ännu större kundvärde. I rollen samarbetar du nära både interna team och bolagets kunder, som främst består av större bolag, investmentbolag, private equity-aktörer med höga krav på kvalitet, insikt och datadrivet beslutsstöd.
Vem vi söker
För att lyckas och trivas i rollen är du en ambitiös och entreprenöriell ledare som kombinerar hög teknisk kompetens med stark affärsförståelse och ett tydligt ägandeskap. Du skapar engagemang genom kreativitet, initiativkraft och struktur, och trivs i en miljö där ansvar och mandat går hand i hand. Du är en handlingskraftig ledare som drivs av förändring och har ett tydligt fokus på AI och framtidens teknik, där du aktivt bidrar till att utveckla organisation, arbetssätt och teknisk plattform.
Vi ser att du:
Har flera års erfarenhet från en liknande roll och av att leda och coacha tekniska team där du trivs i en roll där du får andra att växa och lyckas.
Har en bakgrund som utvecklare och en stark teknisk förståelse och erfarenhet från Java-baserade miljöer.
Har erfarenhet av att använda AI-verktyg för att höja kvalitet och effektivitet i utvecklingsarbeten.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Omfattning: Heltid
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till alice@astaagency.se
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag över hela Sverige att hitta rätt kompetens, med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar med både specialister och ledande roller inom bland annat IT, tech, försäljning, marknad och ekonomi. Vår ambition är att skapa långsiktiga matchningar där både företag och kandidater lyckas över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
