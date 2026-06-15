Chief Operating Officer - Stockholm
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vi söker en COO till en ledig tjänst i Stockholm. En unik möjlighet att ta en nyckelroll i ett lönsamt, självfinansierat techbolag med bevisad product-market-fit – nu i startgroparna för en ambitiös tillväxtresa.
Som COO har du ett övergripande ansvar för den operativa kärnverksamheten – det vill säga den leverans som skapar kundvärde och intäkter.
Rollen innefattar:
Helhetsansvar för operations, inklusive kundrelationer, produktion av anbud samt centrala interna processer.
Uppbyggnad och ledning av team, från nuvarande mindre organisation till en skalbar struktur med betydande tillväxt i antal medarbetare.
Process- och affärsutveckling, där du kontinuerligt förbättrar arbetssätt, struktur och kvalitet i takt med att bolaget växer.
Tätt samarbete med teknikfunktionen, där AI-verktyg utvecklas och implementeras för att effektivisera leveransen ytterligare.
Detta är en operativ och entreprenöriell roll. Initialt innebär den att själv vara djupt involverad i leveransen för att bygga förståelse och skapa rätt struktur för skalning.
Du ingår i ledningsgruppen och är med och formar bolagets strategiska riktning framåt.Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Vi söker en person med dokumenterat starka prestationer och hög analytisk kapacitet. Du kan ha bakgrund inom managementkonsulting, juridik, tech eller tidigare erfarenhet av att skala ett snabbväxande bolag.
För att lyckas i rollen krävs:
Vi söker dig som har erfarenhet av att bygga och leda framgångsrika team och som kan visa på starka resultat från tidigare roller. Du har sannolikt verkat i miljöer med höga ambitioner, högt tempo och begränsade resurser, där du varit med och drivit tillväxt och utveckling. Du har erfarenhet av att skala upp verksamheter och vet hur man bibehåller kvalitet, kultur och effektivitet även när organisationen växer.
Du är en skicklig ledare som brinner för att utveckla människor. Du har erfarenhet av att attrahera, rekrytera och behålla talanger samt skapa en kultur där ansvarstagande, prestation och lärande står i centrum. Du vet hur man bygger starka team och utvecklar ledare som i sin tur får andra att växa.
Du arbetar strukturerat och ser värdet i tydliga processer. Att skapa ordning i komplexa miljöer faller sig naturligt för dig, och du har erfarenhet av att bygga arbetssätt, processer och uppföljningsmodeller som bidrar till ökad effektivitet och skalbarhet. Du är van att arbeta målstyrt, följa upp nyckeltal och använda data som grund för prioriteringar och förbättringsarbete.
Du kombinerar analytisk höjd med stark affärsförståelse. Du har lätt för att sätta dig in i komplexa frågeställningar, identifiera förbättringsområden och fokusera på de initiativ som skapar störst värde för både kunder och verksamhet.
Samtidigt är du prestigelös och operativ. Du trivs med att vara nära verksamheten, förstår vikten av detaljer och är beredd att själv bidra där det behövs. Du leder genom att engagera dig och skapa förståelse för verksamheten från grunden.
Som person är du ambitiös, driven och ödmjuk. Du motiveras av att utvecklas tillsammans med andra och trivs i en miljö där tempot är högt, förväntningarna tydliga och feedback en naturlig del av vardagen.
Det här är en roll för dig som tycker om att bygga. Du kommer att kombinera strategiskt ledarskap med operativt genomförande och vara delaktig i att utveckla organisation, processer och arbetssätt samtidigt som du levererar resultat. För rätt person innebär det en unik möjlighet att påverka, utvecklas och växa tillsammans med bolaget.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: omgående
Anställningsform: provanställning som sedan går över till en tillsvidare anställning
Sista ansökningsdagen: snarast
Ort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7281007-2054131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9964748