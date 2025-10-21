Chief Marketing Officer
Job Description (English)
About the position
Madd Woo AB is seeking a full-time Chief Marketing Officer to lead and execute the company's marketing, content, and communication activities.
This is a hybrid strategic and operational role that combines marketing leadership with hands-on content production and social media management.
Main responsibilities:
• Develop and manage the company's social media channels, including strategy, content planning, posting, and analytics.
• Produce, capture, and edit photo and video content for use on digital platforms and in campaigns.
• Manage advertising and marketing content production, including coordination with creative partners.
• Conduct research on new advertising and social media strategies and assist in campaign development.
• Handle communication related to marketing activities, including partnerships and press coordination.
• Participate in the planning and execution of marketing events and travel when needed, including trips to San Francisco for marketing-related activities.
Terms of employment:
• Employment type: Permanent, full-time
• Working hours: 50 hours per week
• Monthly salary (before tax): SEK 48,000
• Location: Stockholm, Sweden (with travel required)
• Start date: May 2026 or as agreed
• Benefits: Standard Swedish employment benefits including pension, insurance, and paid vacation in accordance with Swedish law.
This position requires excellent English communication skills and a strong ability to balance strategic marketing initiatives with creative, hands-on content creation.
Madd Woo AB söker en Marknadschef på heltid för att leda och genomföra företagets marknadsförings-, innehålls- och kommunikationsarbete.
Tjänsten är en hybridroll som kombinerar strategiskt marknadsföringsansvar med praktiskt arbete inom sociala medier och innehållsproduktion.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för företagets sociala medier, inklusive strategi, planering, publicering och analys.
• Producera, filma och redigera foto- och videoinnehåll för digitala kanaler och kampanjer.
• Leda och samordna produktion av marknadsförings- och reklammaterial.
• Genomföra research och analys av nya marknadsförings- och sociala mediestrategier samt bidra till kampanjutveckling.
• Hantera kommunikation kopplad till marknadsföringsaktiviteter, samarbeten och PR.
• Delta i marknadsföringsevent och resor vid behov, inklusive resor till San Francisco för marknadsrelaterade uppdrag.
Anställningsvillkor:
• Anställningsform: Tillsvidare, heltid
• Arbetstid: 50 timmar per vecka
• Lön: 48 000 SEK per månad före skatt
• Placering: Stockholm, Sverige (resa krävs)
• Startdatum: Maj 2026 eller enligt överenskommelse
• Förmåner: Försäkringar, tjänstepension och semester enligt svensk lag och praxis.
Rollen kräver mycket goda kunskaper i engelska samt förmåga att kombinera strategiskt marknadsföringsarbete med kreativ, praktisk produktion.
