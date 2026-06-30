Chief Information Assurance Officer
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Datajobb / Örnsköldsvik Visa alla datajobb i Örnsköldsvik
2026-06-30
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Vill du ta ett strategiskt ansvar för informationssäkerhet och digitalt motstånd?
Rollen som Chief Information Assurance Officer (CIAO) är avgörande för att säkerställa företagets och våra partners efterlevnad av cybersäkerhetskrav för att skydda våra system och data mot potentiella hot.
Din framtida utmaning
Som Chief Information Assurance Officer (CIAO) ser du till att vi följer noggrant de regler och riktlinjer som fastställts av företaget och dess tillsynsmyndighet, FMV, i enlighet med gällande lagstiftningar och föreskrifter, både nationella och internationella standarder, samt de övriga externa och interna krav som vi som företag ska efterleva.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Leda arbetet med tolkning och praktisk implementering av processer för informationssäkerhet och cybersäkerhetskravuppfyllnad enligt gällande standarder, såsom ISO 27000, CMMC, UK Cyber Essentials och FMV ISM m.fl.
Genomföra kontroller och uppföljningar av standarder både internt inom organisationen och hos underleverantörer för att säkerställa efterlevnad.
Delta som stöd i alla delar av verksamheten vad avser informations- och IT-säkerhetskravuppfyllnad, och bidra till att integrera säkerhet i alla affärsprocesser.
Ge särskilt stöd och rådgivning till CISO och säkerhetschefer vid respektive affärsenhet gällande kravuppfyllnad och säkerhetsstrategier.
Ansvara för supply chain security ur ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv, och stödja att säkerhetsåtgärder är implementerade hos leverantörer och partners.
Stötta vid rapportering om säkerhet till våra ägare samt till FMV-Säk, och samarbetspartners och säkerställa att all relevant information är korrekt och aktuell.
Samarbeta med övrig säkerhetsorganisation, certifieringsorgan och enhetschef i frågor relaterade till IT-säkerhet, informationssäkerhet, kontinuitetshantering och certifiering.
Driva och främja ständiga förbättringar inom verksamheten relaterade till informations- och IT-säkerhet, och bidra till utvecklingen av en robust säkerhetskultur.
Den du är?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av liknande ansvarsområden och särskilt meriterande med erfarenhet inom försvarsindustriföretag, myndigheter eller offentlig verksamhet där hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (inom områdena informationssäkerhet, personsäkerhet och fysisk säkerhet) hanterats i tjänsten.
Goda kunskaper i gällande lagar och regler, så som:
Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Industrisäkerhetsmanualen (ISM)
CMMC V2, NIST SP800-171, NIS2, EU Cyber Security Act och UK Cyber Essentials, ISO/IEC 27001:2022, GDPR, EU Data Act
Erfarenhet av teknisk cybersäkerhetsgranskning
Förmåga att kommunicera effektivt och samarbeta med olika intressenter i organisationen och med leverantörer
Certifieringar inom IT- eller cybersäkerhet är meriterande t.ex. CISA.
Du har ett eget driv och är van att arbeta självständigt samtidigt som du värdesätter integritet och har en god samarbetsförmåga. Vi söker dig som har ett engagerat och kommunikativt arbetssätt och som motiveras av att omsätta de lagar och regler som företaget omfattas av till en fungerande operativ vardag. Du har en god analytisk förmåga, är noggrann och ett strukturerat arbetssätt.
Du är flytande i svenska och engelska i såväl tal som skrift och har B-körkort.
Det förekommer resor i tjänsten, både inom Sverige och internationellt.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-06-30Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Rekryterande chef Jörgen Hvid Hansen, Enhetschef IT, jorgen.hvidhansen@baesystems.se
eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg, annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se
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Vi har begränsad tillgänglighet under semesterperioden (V 28- V 31) och återupptar rekryteringsprocessen när vi är tillbaka 3 augusti.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik eller Karlskoga.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Patrik Wågström, Unionen 0660-80112 Jobbnummer
9985961