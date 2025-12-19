Chief Accountant till Ecophon (Saint-Gobain) i Hyllinge
2025-12-19
Vill du axla en nyckelroll i en internationell koncern där redovisning handlar lika mycket om processer, kvalitet och samordning som om siffror? Ecophon söker nu en Chief Accountant till sitt huvudkontor i Hyllinge.
Rollen som Chief Accountant är senior med ett stort eget ansvar för styrning, uppföljning och finansiell rapportering och den innebär breda kontaktytor på olika nivåer i organisationen.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som Chief Accountant har du det övergripande ansvaret för redovisning och rapportering för det svenska moderbolaget. Den löpande redovisningen hanteras idag lokalt i Hyllinge men kommer inom en framtid att hanteras av ett Shared Service Center (SSC) i Polen, vilket innebär att din roll i hög grad handlar om att:
• Aktivt bidra i transfereringsprocessen till SSC i Polen
• Säkerställa kvalitet, korrekthet och regelefterlevnad
• Efter transfer till SSC arbetsleda, kravställa och följa upp gentemot teamet i SSC
• Koordinera bokslut, rapportering och komplexa redovisningsfrågor
• Vara huvudkontakt gentemot koncernfunktioner och CFO
Du arbetar i en global matrisorganisation med flera system, rapporteringsvägar och internationella regelverk. Rollen kräver hög självständighet, ett proaktivt arbetssätt och förmåga att driva frågor hela vägen i mål.
Ansvarsområden
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Övergripande ansvar för redovisning och rapportering för det svenska bolaget
• Kvalitetssäkring av månads-, kvartals- och årsbokslut
• Arbetsledning, uppföljning och kravställning gentemot SSC i Polen
• Säkerställa efterlevnad av IFRS, lokala regelverk och koncernpolicyer
• Ansvar för komplexa frågor inom moms, skatt och inkomstdeklarationer samt transfer pricing och internprissättning
• Koordinering och löpande kommunikation med CFO samt globala funktioner
• Bidra till utveckling och förbättring av processer, arbetssätt och rapporteringsflöden
• Navigera och arbeta effektivt i en komplex system- och rapporteringsmiljö
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är både trygg och senior inom redovisningsfrågor och har erfarenhet från en internationell koncernmiljö. Du trivs i en roll där du leder genom kompetens, struktur och tydlighet snarare än genom formellt personalansvar.
Du har:
• Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
• Flerårig erfarenhet av kvalificerad redovisning i internationell miljö
• God förståelse för IFRS och koncernrapportering
• Erfarenhet av moms- och skattefrågor i flera länder
• Erfarenhet av gränssnitt mot Shared Service Center är meriterande
• Förmåga att hantera komplexa system- och rapporteringsstrukturer
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skriftDina personliga egenskaper
Som person är du:
• Självständig, initiativtagande och trygg i din roll
• Strukturerad och kvalitetsmedveten med god analytisk förmåga
• Kommunikativ och relationsskapande, även i internationella sammanhang
• Bekväm med att kravställa, följa upp och driva frågor framåt
• Lösningsorienterad och van att navigera i komplexa organisationer
Vad erbjuder vi
Det här är en roll för dig som vill ta ett tydligt ägarskap för redovisningen i en internationell miljö där kvalitet, struktur och samordning är avgörande för affären. Rollen ger dig möjlighet att vara en central spelare i gränslandet mellan redovisning, rapportering och styrning
På Ecophon får du möjlighet att växa och utvecklas inom ett globalt företag med starka värderingar. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med spännande utmaningar och möjligheter att påverka och göra skillnad.Om företaget
Ecophon är en del av den globala Saint-Gobain-koncernen och en ledande aktör inom akustiska lösningar för inomhusmiljöer. Vårt arbete förbättrar människors livskvalitet genom att skapa bättre miljöer att arbeta, leva och vistas i. Vi värdesätter balansen mellan arbete och privatliv samt en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare.Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga frågor kan du kontakta facklig företrädare Dejan Firulovic, +46 42 179884. Gäller dina frågor rekryteringsprocessen kan du kontakta rekryteringskonsult Tomas Vinnersten, +46 766 471614.
