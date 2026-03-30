Chemical Process Engineering Manager
Till vår fabrik i Trelleborg (huvudsite inom Narrow web) söker vi en hands-on Chemical Process Engineering Manager som vill driva utvecklingen och vara med och forma framtidens fabrik. Tjänsten är en nyckelroll med stort mandat och verklig möjlighet att påverka. Vår kultur präglas av höga kvalitetskrav, samarbete, förbättringar och ansvar. Vill du arbeta i en internationell kontext med stark lokal förankring kan detta vara den perfekta möjligheten för dig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
CAPEX & Investeringar
Ansvara för och följa upp fabrikens CAPEX-budget.
Driva och kvalitetssäkra stage-gate-processen för investeringsprojekt.
Ledarskap & samarbete
Vara en tydlig ledare och förebild med ett positivt och utvecklingsinriktat förhållningssätt.
Utveckla teamets kompetens och säkerställa att organisationen är rustad för framtida behov.
Säkerställa att arbetet bedrivs enligt vårt integrerade SHEQ-ledningssystem och uppförandekod.
Process, automation & fabrikens framtid
Sätta och driva den långsiktiga process- och automationsvisionen för fabriken och Narrow Web.
Leda strategiska projekt kopplade till process, automation och fabrikens IT-system.
IT & data
Ansvara för fabrikens nätverk och styrsystem.
Säkerställa logging, spårbarhet och analys av produktionsdata.
Utveckla metoder för statistisk analys för att identifiera avvikelser och förbättringspotential.
Processförbättring & industrialisering
I samarbete med Lean Champion och Kvalitetschef se till så att SOP:er är aktuella, tydliga och används i produktionen.
Tillsammans med R&D ansvara för industrialisering av nya produkter och säkerställa effektiv uppskalning till produktion.
Tjänsten är på heltid med placering i Trelleborg (siten ligger ca 5 min. promenad från Trelleborgs centralstation). Du rapporterar till vår Site Manager och har personalansvar för fem medarbetare (facility manager, mekaniker, underhållstekniker och processtekniker) samt inhyrda konsulter (ca 5-6 personer beroende på pågående projekt). Eftersom det är en mycket produktionsnära tjänst behöver du vara på plats i Trelleborg i stort sett alla arbetsdagar.
Kvalifikationer och personlighet
Vi söker dig som är en trygg ledare med god analytisk förmåga och ett genuint intresse för processindustri, automation, utveckling och medarbetare. Du har ett resultatorienterat mindset och förmåga att leverera inom budget och driva förbättringar. Vidare har du lätt för att bygga relation och kommunicera med olika externa och interna stakeholders.
Du är/har:
Civilingenjörsexamen inom kemiteknik. Alternativt civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller industriell ekonomi och gedigen arbetslivserfarenhet inom kemikalieindustrin.
Minst 5 års erfarenhet från processindustrin.
Minst något års erfarenhet som ledare.
Förmåga att arbeta datadrivet, utveckla KPI:er och sätta tydliga mål.
Gediget processtekniskt intresse.
Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska.
Generellt god systemvana (MS Office är ett krav och SAP är meriterande).
Erfarenhet av Lean Production och arbete med ständiga förbättringar.
Kontakt och ansökan
I det här uppdraget samarbetar vi med rekryteringsföretaget ComCube. Vänligen bifoga CV och ett motivationsbrev på svenska som svarar på:
Varför vill du jobba som Chemical Process Engineering Manager på Flint Group i Trelleborg?
Vad tror du framför allt att du kan bidra med som Chemical Process Engineering Manager på Flint Group i Trelleborg?
Har du några frågor beträffande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du mycket välkommen att kontakta Helena Heijmink, helena.heijmink@comcube.se
, 070-554 03 42 eller Helena Fransson, 070-554 05 04, som hjälper oss i detta uppdrag. Vi arbetar med löpande urval! Du ansöker om tjänsten genom att logga in här: https://comcube.varbi.com/se/what:login/jobID:918937/type:job/apply:1/
Vi tar endast emot ansökningar via länken ovan!
Flint Group
Flint Group är hängivet sin uppgift att serva den globala förpackningsindustrin vilket inkluderar Flexible Packaging, Paper & Board, Narrow Web och Publication. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför en bred portfölj av förbrukningsvaror och utrustning för tryckindustrin vilket inkluderar konventionellt och UV-härdande färger, lacker och additiv för Flexographic, Gravure & Offsetapplikationer; kemikalier för tryckpressar och klicheér. Utöver detta designar och tillverkar Flint Group digitala tryckpressar för etiketter, wellpapp, dokument och kommersiella applikationer. Företaget är ledande i skapandet av färger med stöd av vårt Global Colour Centre som kontrollerar att färgerna håller jämn kvalitet och är standardiserade. Flint Group strävar efter att stötta dess kunder genom ett ständigt fokus på utveckling, exceptionell service och en jämn tillgång på produkter. Med högkvarter i Luxemburg och 5,300 anställda världen över uppgick intäkterna för 2022 till EUR1.7 miljarder. Globalt sett är företaget nummer ett eller två i varje större marknadssegement inom vilket det verkar. För mer information besök www.flintgrp.com Så ansöker du
