Chefsutvecklare med inriktning förändringsledning
Jönköpings kommun / Chefsjobb / Jönköping
2025-09-20
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du arbeta med chefsutveckling med fokus på att stödja enhetschefer i förändringsledning som syftar till att skapa värde för medborgare? Då är du varmt välkommen till oss!
Ditt nya jobb
I ditt uppdrag som chefsutvecklare hos oss arbetar du med flera olika uppdrag och är ett professionellt chefsstöd till socialförvaltningens enhetschefer.
Inom socialförvaltningen i Jönköpings kommun arbetar vi ständigt med att utveckla våra verksamheter. Vi utgår från nuläget i vår lokala kontext och identifierar förbättringsområden genom gemensam förståelse och samverkan mellan de som berörs av förändringen. En viktig del av ditt uppdrag är att stötta cheferna i detta arbetssätt.
Förutom ditt huvuduppdrag som är att konkret stötta enhetschefer i förändringsledning kommer du även att bidra till olika insatser för chefsutveckling. Det innebär bland annat att du ansvarar för kompetensutvecklingsinslag inom socialförvaltningens introduktionsprogram för chefer. Du kommer också att arbeta med kollegiala handledningsgrupper och mentorsprogram samt bidra till att utforma och genomföra kompetenshöjande aktiviteter som främjar ett hälsofrämjande ledarskap byggt på tillit, kunskap och lärande.
Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet och kan visa på goda resultat av att driva strategiskt och operativt förändringsarbete inom offentlig sektor. Det är meriterande om du också har chefserfarenhet och/eller erfarenhet av forskning eller forskningssamarbete.
Vidare har du en högskole- eller universitetsexamen om minst 180 hp inom exempelvis socionomprogrammet, beteendevetenskaplig utbildning, hälso- och sjukvårdsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten.
Som chefsutvecklare hos oss behöver du vara nyfiken, prestigelös, resultatorienterad och ha lätt att förhålla dig till ändrade omständigheter. För att lyckas i din roll behöver du vara kommunikativ, stabil, målmedveten och ha en väl utvecklad förmåga till olika typer av problemlösning. Du inspirerar och uppmuntrar till delaktighet, kreativitet och innovation genom att efterfråga nya idéer samtidigt som du tar vara på kunskaper och lärande som finns i organisationen.
Vi erbjuder dig
Du erbjuds en tillsvidareanställning som enhetschef i socialförvaltningen. Under projekttiden, som chefsutvecklare under tre år, kommer du att ingå i socialförvaltningens utvecklingsenhet. Dina närmaste kollegor är socialförvaltningens forskningsledare, chefs- och ledarskapsstrateg, chefsutvecklare och två utvecklingsledare. Din närmaste chef är utvecklingschefen.
Utvecklingsenheten arbetar med att stimulera lärande i organisationen på olika sätt och har det övergripande ansvaret för att forskning knyts till förvaltningen. Vi har i också i uppdrag att bistå funktionerna med att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar. I nära samarbete med förvaltningsledningen, de fyra funktionsledningarna och den gemensam staben, arbetar vi även med aktiviteter med syfte att stärka och möjliggöra funktionernas kompetensförsörjning.
Välkommen till oss
Självklart får du som medarbetare ta del av våra förmåner, läs mer om dem https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst som chefsutvecklare, heltid, med tillträde 2026-01-15 eller enligt överenskommelse. Placering av tjänsten blir på Socialförvaltningen som ligger centralt vid Juneporten i Jönköping.
