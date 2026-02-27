Chefstöd till Kommunrehab
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-02-27
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen i Växjö
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som chefstöd hos Kommunrehab är du en central resurs för våra chefer och medarbetare. Du ger administrativt stöd inom ekonomi, kompetensutveckling, IT och behörigheter samt samordnar praktiska frågor kring transportmedel och fastigheter. Rollen är bred och varierad med fokus på service och struktur.
• Ekonomiadministration: attestera och kontera fakturor, beställningar, hantering av telefonfakturor.
• Kompetensutveckling: planera introduktioner och administrera utbildningar.
• Praktikplatser/VFU: introduktion, behörigheter och hantering av VFU-lägenhet.
• IT och behörigheter: beställa systembehörigheter, administrera anknytningar och telefoner.
• Chefstöd: Administrera tex enkäter, anmälningar, ta in offerter, stöd vid möten, utbildningar och introduktioner.
• Transportmedel: ansvar för Kommunrehabs transportmedel och stöd vid upphandling.
• Fastighetsbolag: kontakt, felanmälningar mmKvalifikationerKvalifikationer
• Minst 3-årig gymnasieutbildning med administrativ eller ekonomisk inriktning.
• Erfarenhet av administrativt arbete.
• Mycket goda kunskaper i Office 365 och digitala verktyg.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och driva uppdrag till slutförande.
• Hög servicekänsla, god samarbetsförmåga och kommunikativt arbetssätt.
Meriterande:
• Erfarenhet från offentlig verksamhet.
Vi arbetar dagtid med flex vid behov, samt utgår ifrån nya och moderna lokaler på Mejselgatan 4 i Växjö.
Vi är ett trevligt gäng som ser varandras olikheter som tillgång. Varmt välkommen att bli en del av Kommunrehab!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 308/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Isgren Sjösten 0470-796783 Jobbnummer
9768077