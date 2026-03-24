Chefstekniker HKP16
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll!
Din Roll
Som chefstekniker leder du det dagliga arbetet på Helikopter 16(UH-60M) inom ramen för SAABs tillstånd. Arbetet består i att leda och fördela resurser, skapa förutsättningar och optimera verkstadens produktion. Arbetet är omväxlande med allt ifrån att genomföra underhåll på helikoptern till att, tillsammans med verkstadschefen, utveckla verksamheten.
Avdelningen består av ca 30 medarbetare som arbetar som tekniker/mekaniker och stödpersonal. Du rapporterar direkt till verkstadschefen och ingår i verkstadens ledningsgrupp.
Din Profil
Vi söker dig som är redo att ta nästa steg in din karriär inom flygunderhåll. Du har minst 5 års erfarenhet som certifierad flyg/helikoptertekniker och det är meriterande om du innehar HKP15/HKP16 i ditt certifikat.
För att lyckas i rollen bör du vara strukturerad, stresstålig och ha god samarbetsförmåga. Arbetet kan stundtals vara omväxlande vilket ställer höga krav på dig som individ. Tidigare ledarerfarenhet och ledarskapsutbildning är mycket meriterande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40823".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
