Chefsstöd till Häktet Göteborg
Kriminalvården / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-07-28
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi chefsstöd till vår verksamhet och tillsammans med din chefsstödskollega arbetar du i nära samarbete med cheferna inom verksamhetsområdet.
I din roll som chefsstöd stödjer du cheferna i personalfrågor inom arbetsmiljö, rehabilitering, MBL, kollektivavtal, lönebildning och personalplanering. I rollen ingår även att arbeta med vissa delar av rekryteringsprocessen.
Som chefsstöd deltar du på ledningsgruppsmöten, förhandlingar och skyddskommitté samt ansvarar för att förbereda underlag och ta fram protokoll. I lokal ledningsgrupp har du tillsammans med kriminalvårdschefen ansvar för att hålla ihop frågor inom ditt område. Du kommer även delta på regionala chefsstödsmöten, ha kontinuerlig kontakt med regionala delar av verksamheten samt fackliga företrädare och externa aktörer. Vidare fungerar du som stöd till cheferna i specifika frågor såsom HR-årshjul, verksamhetsplanering och uppföljningar. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
I rollen som chefsstöd behöver du vara självgående och ansvarstagande. Som chefsstöd kommer du stötta cheferna i flera olika sammanhang, därmed krävs att du har hög integritet och en god förmåga att lyssna in chefens behov av stöd. Som person är du serviceinriktad och har förmåga att hjälpa andra för att hitta lösningar. Du behöver vara stabil, noggrann och strukturerad i ditt arbete. Det är av stor vikt att du handlar i enlighet med fattade beslut, mål, policys och riktlinjer samt följer den sekretess som din roll innefattas av. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du tar självständigt ansvar för dina uppgifter samt har ett helhetsperspektiv.
Du trivs i en delvis administrativ roll och är van vid att arbeta strukturerat och systematiskt då rollen innebär att hålla samman och driva processer med flera aktörer samtidigt. Rollen innebär många kontaktytor både inom och utanför organisationen och det ställs därför höga krav på god kommunikations- och samarbetsförmåga.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom ett för tjänsten relevant ämnesområde, företrädesvis inom HR eller personalvetenskap, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Arbetslivserfarenhet inom personal/HR eller annan motsvarande erfarenhet som av Kriminalvården bedöms vara relevant för tjänsten.
• Erfarenhet av att självständigt genomföra, leda och stödja processer.
• Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
Det är även meriterande med:
• God kunskap om och erfarenhet av LAS
• God kunskap om och erfarenhet av MBL
• God kunskap om och erfarenhet av samverkan
• God kunskap om och erfarenhet av AML
• God kunskap om och erfarenhet av ATL
• God kunskap om och erfarenhet av kollektivavtalets betydelse Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Ullevigatan 11 A (visa karta
)
411 39 GÖTEBORG Arbetsplats
H Göteborg Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Johan Garå 031-7529481 Jobbnummer
10013665