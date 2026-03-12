Chefsstöd till Försvarsmaktens transportenhet
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten - nationellt och internationellt. Inom FMLOG finns Försvarsmaktens transportenhet med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.Om tjänsten
Som chefsstöd utgör du ett administrativt, planerande och koordinerande stöd till enhetsledningen och stabschefen. Stödet lämnas genom bl.a. kalenderuppföljning, bokningar, beställningar, mötesadministration och genomförande av olika arrangemang. Du ansvarar även för annan enhetsövergripande administration och koordinering, främst fördelning av inkommande ärenden, transportenhetens intranät och interna informationsflöden.Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete i motsvarande roll
• Erfarenhet av arbete i statlig myndighet
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska
• B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande, välstrukturerad och noggrann. Du har en hög känsla för service, samarbetar väl med andra och har en utvecklad kommunikationsförmåga. Eftersom arbetsuppgifterna omfattar såväl rutinärenden som uppkomna behov behöver du vara flexibel, kunna hantera flera ärenden samtidigt samt ha förmågan att självständigt prioritera och organisera ditt arbete. Då du arbetar nära enhetsledningen behöver du också ha hög integritet och vara en god representant för transportenheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av PRIO (SAP)
• Erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystemet VIDAR
• Akademisk examen relevant för befattningen
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning (för dig som inte är anställd hos Försvarsmakten)
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Resor i tjänsten förekommer
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen, nås via växel: 08-788 75 00
Välkommen att kontakta, rekryterande chef Maria Hedman.
Fackliga företrädare
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Håkan Antonsson/Stina Gustavsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO Magdalena Sewall
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-02. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
