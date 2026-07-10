Chefsstöd till Enheten Kriminalvårdens servicecenter
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2026-07-10
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens servicecenter (KSC) är en del av huvudkontoret. Enheten finns till för att frigöra så mycket administrativ tid som möjligt för chefer och medarbetare inom Kriminalvårdens kärnverksamhet. Vi stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, resebokning, administrativt stöd samt myndighetens växelfunktion. KSC fungerar som en väg in och har som mål att ge ett vänligt och professionellt stöd som underlättar för verksamheten.
KSC söker nu ett kvalificerat och serviceinriktat chefsstöd som vill vara en central funktion i en verksamhet med högt tempo och många kontaktytor.
Som handläggare, chefsstöd vid Kriminalvårdens servicecenter kommer du att stötta och jobba nära alla våra ca 20 chefer - enhetschef, sektionschefer samt gruppchefer.
Du kommer bidra till att skapa struktur, samordning och goda förutsättningar för det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Som chefsstöd har du en viktig samordnade och administrativ funktion. Rollen innebär ett nära samarbete med enhetens chefer och du fungerar som ett stöd i både operativa och administrativa frågor. Med stort eget ansvar bidrar du till att skapa struktur och säkerställa ett effektivt administrativt stöd till verksamhetens chefer.
Arbetet är varierat och kräver förmåga att prioritera, planera och hantera flera parallella uppgifter samtidigt. Exempel på arbetsuppgifter kan vara, bistå i framskrivning av beslut, budget och riskarbete, uppföljning, inköp/beställarfunktion, samt protokoll-förning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller examen
Erfarenhet av arbete med kvalificerade administrativa arbetsuppgifter
Erfarenhet av arbete i en administrativ servicefunktion där kontakter med medarbetare och chefer är vanligt förekommande.
Erfarenhet av att använda it som stöd i det dagliga arbetet
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Hög datamognad och god kunskap i Officepaketet
Det är även meriterande med:
Utbildning på högskola/universitet eller annan utbildning som Kriminalvården finner relevant för tjänsten
Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet
Erfarenhet av att arbeta som chefsstöd eller ledningsstöd
Kunskap i ekonomisystem Proceedo
Kunskap i personalsystemet Heroma
Vi söker dig som är strukturerad och serviceinriktad och arbetar självständigt med tydliga mål och effektiva metoder. Du skapar ordning i ditt arbete och levererar resultat i rätt tid. Din flexibilitet gör att du snabbt anpassar dig till förändringar och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Med din kommunikativa förmåga bygger du relationer, uttrycker dig tydligt och skapar samverkan.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
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601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
Gruppen för enhetsstöd Jobbnummer
9998829