Chefsstöd till chefen för cyberförsvarsledningen
Är du en strukturerad, serviceinriktad och noggrann person med erfarenhet av och fortsatt känner dig nyfiken på att stötta chefer på hög nivå, med både nationella och internationella åtaganden? Gillar du dagar som inte är den andra lik och har du förmågan att växla mellan ett lugnt tempo till att snabbt behöva lösa en komplex uppgift? Då kan rollen som chefsstöd vid Försvarsmaktens cyberförsvarsledning vara något för dig!
Försvarsmaktens cyberförsvarsledning fortsätter att i hög takt utveckla och förstärka Sveriges cyberförsvar, som i samtliga konfliktnivåer agerar för att försvara svenska intressen i cyberdomänen. Vi söker nu ett chefsstöd som kommer att vara en nyckelperson för att stötta chefen för cyberförsvarsledningen och övriga ledningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chefsstöd ska du skapa ett flöde och logistik kring en chef som ständigt är i rörelse. Du ska ge ett administrativt och servicefokuserat stöd med huvudsakligt fokus på koordinering och planering av kalender med möten och bokningar. Du ska på eget initiativ arbeta proaktivt för på bästa sätt kunna förutse vad som kan tänkas ske framgent och agera därefter, allt för att chefen för cyberförsvarsledningen och övriga ledningen ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Det krävs att du både är noggrann i detaljerna och har förmågan att se helheten. I rollen ingår också att:
• Ansvara för att koordinera och planera personalsamlingar, ledningsmöten, samverkansmöten och andra sammankomster som planeras av chefen för cyberförsvarsledningen
• Sammanställa material till rapporter, koordinera, driva och delta i olika typer av projekt
• Agera som övergripande stöd för chefen för cyberförsvarsledningen genom att sköta administration såsom kalenderhantering, publicering av riktlinjer, resebokningar, hantera fakturor, kontrakt och beställningar.
• Godkänd 3-årig gymnasieutbildning
• Minst 5 års relevant och aktuell erfarenhet av att i en administrativ och serviceinriktad roll agera chefsstöd
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande, strukturerad och noggrann med målet att alltid leverera högkvalitativt chefsstöd. För att passa i befattningen bör du trivas i en miljö som kännetecknas av högt arbetstempo, med en blandning av rutinärenden och nya utmaningar. Du ser inga problem i att stötta en chef som ofta befinner sig på resande fot.
Du kan snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar och ska kunna arbeta i team såväl som självständigt. Det är mycket viktigt att du är prestigelös och har lätt för att samarbeta med andra.
Du ska vilja göra skillnad och inte vara rädd att sätta någon annan i centrum. Du ska drivas av att vara en viktig del i en helhet där samverkan, engagemang och initiativ är avgörande för hur du löser uppgifterna du ställs inför. Du ska tycka det är lika viktigt att lösa de små detaljerna som att utifrån din roll lösa uppgifter som helhet. Du ska ha ett nyfiket, ödmjukt sinne och alltid sträva efter att utveckla såväl din arbetsplats som dig själv. Det är viktigt att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
• Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens informations- och ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av arbete i dokument- och ärendehanteringssystem i offentlig verksamhet
• Kunskap om Försvarsmaktens ledningssystem och ledningsprocesser
• Akademisk examen relevant för befattningen
• Personliga rekommendationer som beskriver din servicenivå
Tillsvidareanställning, heltid och 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort är Stockholm.
I arbetsuppgifterna ingår även 3 timmars träning i veckan på arbetstid.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Eventuella frågor skickas till cyberintresse@mil.se
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, OFR/S Kjell Tetzlaff
SACO Stefan Ungerth
SEKO Lise-Lotte Larsson
OFR/O Arne Nilsson
Samtliga nås via växel 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-12. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Mejla ansökan till cyberintresse@mil.se
, ange referens 6120 i ämnesraden.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
