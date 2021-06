Chefsstöd / Senior handläggare till häktet- och anstalten Salber - Kriminalvården, Salberga - Ekonomiassistentjobb i Sala

Prenumerera på nya jobb hos Kriminalvården, Salberga

Kriminalvården, Salberga / Ekonomiassistentjobb / Sala2021-07-01Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Läs mer om anstalten och häktet Salbergas verksamhet på vår hemsida: Salberga | Kriminalvården (kriminalvarden.se)2021-07-01Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att som kvalificerat chefsstöd och senior handläggare stödja kriminalvårdschefen att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Som chefsstöd ska du även bistå kriminalvårdsinspektörerna (första linjens chefer) med samordning av övergripande processer för verksamhetsområdet genom uppföljning, utredning, handläggning och administration enligt nedan arbetsuppgifter:Stötta kriminalvårdschef i olika processer genom att följa upp, analysera och lämna förslag till åtgärderSamordna, handlägga, utreda och bereda ärenden med olika tidsperspektivPå uppdrag av kriminalvårdschef och lokal ledningsgrupp stötta i vissa administrativa frågorTillsammans med lokal ledningsgrupp arbeta för enhetlighet inom verksamhetsområdetTa fram beslutsunderlag och andra underlag till ledningsgruppsmöten, skyddskommittéer och förhandlingarGenomföra och hantera remisserBistå kriminalvårdschef samt kriminalvårdsinspektörer i lokala frågor efter uppdrag, såväl rättsvårds- som personalrelaterade frågor kan ingåPraktisk samordning, kvalitetssäkring och uppföljning av olika processerVid frånvaro eller tillfälligt förhöjd arbetsbelastning även stödja andra verksamhetsområden utifrån ett regionalt perspektiv.Vi söker dig som är strukturerad och organiserad. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar, påminner och följer upp. Du samarbetar bra med andra människor genom att lyssna, kommunicera och verkar för att goda relationer upprätthålls. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Vi ser därför vikten av att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan förändra din inriktning när det krävs.För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KravAkademisk examen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.Erfarenhet av att handlägga ärenden, genomföra utredningar och bereda beslut.Kunskap och erfarenhet av att driva, leda och underhålla processer med flera aktörer.Flerårig arbetslivserfarenhet som av Kriminalvården bedöms vara relevant för tjänstenGoda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skriftB-körkort.MeriterandeAkademisk utbildning inom juridik, personal eller annan för tjänsten relevant inriktning.Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården eller annan rättsvårdande myndighet.Erfarenhet av förändringsarbete.God datorvana i kriminalvårdens olika system/programÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Flextidsavtal. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-22Kriminalvården, Salberga5839928