Chefsstöd PA, vikariat till verksamhetsområde Umeå

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, textil m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås endast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Vi söker nu chefsstöd, vikariat till VO Umeå. Är du en strukturerad, självgående och lyhörd samarbetspartner som med hög integritet, nyfikenhet och ett rådgivande förhållningssätt stärker cheferna i ett uppdrag som utvecklas över tid? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Inom VO Umeå kommer det att finnas tre chefsstöd med olika inriktningar. Vi söker nu ett engagerat och serviceinriktad chefsstöd med inriktning mot personaladministration. Du är ett viktigt stöd för våra chefer i såväl dagliga processer som i mer långsiktiga personalfrågor. Rollen passar dig som är innovativ, trivs med ordning, noggrannhet och att ge service av hög kvalitet.
Som chefsstöd fungerar du som lokal kontaktperson gentemot rekryterings- och bemanningsenheten. Du är länken mellan chefer, bemanning och rekrytering och bidrar till att skapa en samordnad process.Tillsammans med ledningsgrupperna arbetar du med att ta fram en strategisk planering för verksamhetens rekryteringsbehov och långsiktiga kompetensförsörjning. I rollen ingår även att analysera och kartlägga utbildningsbehov samt föreslå åtgärder som säkerställer att medarbetare får rätt kompetensutveckling. Du stöttar dessutom i planeringen och genomförandet av bemanningsstrategiska insatser för att säkerställa en hållbar och kvalitativ bemanning över tid.
I tjänsten bistår du chefer genom att upprätta anställningsavtal och hantera förändringar i anställningar. Du ansvarar även för att upprätta och hantera personalakter samt administrera behörigheter som är kopplade till anställningar och kortadministration. Vidare ansvarar du för att anmäla medarbetare till utbildningar och för att samordna aktiviteter inom myndighetens attraherauppdrag.
Du deltar och stöttar i bemanningsplanering, bistår vid justering av PPA-scheman samt hanterar andra HR-administrativa uppgifter som uppstår i verksamheten.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som chefsstöd ser vi att du har en god samarbetsförmåga och har lätt att knyta nya kontakter. Du kommer på ett rådgivande sätt stötta cheferna och ge dem kunskapen de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Vi ser att du är nyfiken och gärna delar med dig av din egna kunskap. Då tjänsten kommer förändras över tid behöver du vara självgående, initiativrik och ha lätt för att anpassa dig till förändringar. Du kommer ansvara för att hålla ordning i mappar kopplade till större forum, det är då viktigt att du kan arbeta på ett strukturerat sätt. Som chefsstöd kommer du stötta cheferna i flera olika sammanhang, därför krävs det även att du har hög integritet och en god förmåga att lyssna in chefens behov av stöd. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom personalvetenskap alternativt annan motsvarande utbildning i kombination med relevant erfarenhet
* Erfarenhet av samordnande roll som innebär att driva, leda och upprätthålla processer med flera aktörer
* God svenska i såväl tal som skrift
* God vana att arbeta i olika typer av systemstöd (t ex personal-, löne- eller beslutsstödsystem)
Det är även meriterande om du har:
* Erfarenhet av liknande roll i offentlig verksamhet
* Erfarenhet av arbete med komptensförsörjningsprocesser (rekrytering, utbildning, korttidsbemanning)
* Erfarenhet av personaladministration
* Erfarenhet av att vara ett stöd till chefer
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
