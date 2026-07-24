Chefsstöd ekonomi till verksamhetsområde Umeå
Kriminalvården / Ekonomiassistentjobb / Umeå Visa alla ekonomiassistentjobb i Umeå
2026-07-24
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, textil m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås enklast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som chefsstöd ekonomi arbetar du i nära samarbete med kriminalvårdschef, biträdande kriminalvårdschef och kriminalvårdsinspektörerna (första linjen chefer).
Chefsstöd ekonomi stöttar chefer i budgetprocessen, ekonomisk uppföljning och analys. Du arbetar nära verksamheten för att säkerställa god kostnadskontroll, identifiera förbättringsmöjligheter och ta fram beslutsunderlag till ledning och ledningsgrupp. Vi söker dig som vill sätta dig in i verksamheten, förstå processerna och bidra till att utveckla verksamhetens arbetssätt. Du har "örat mot rälsen", fångar upp möjligheter och utmaningar och omsätter dem till ekonomiska analyser och strategiska rekommendationer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Budget- och prognosarbete
Följa upp kostnader och analysera utfall
Ta fram och presentera ekonomiska analyser och beslutsunderlag
Stödja verksamheten i investerings- och byggprojekt
Analysera och följa upp hemtagningseffekter
Arbeta nära ledning och ledningsgrupp som strategiskt ekonomiskt stöd
Bidra till utveckling av processer i takt med att verksamheten växer
Med grund i att verksamhetsområde Umeå växer kommer rollen att utvecklas över tid och du kommer i dialog med Biträdande Kriminalvårdschefer och övriga chefsstöd kunna vara med och påverka uppdraget. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och ha god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Genom ett konsultativt arbetssätt ger du stöd till chefer i deras långsiktiga arbete med ekonomiska frågor. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med olika delar av organisationen, vilket ställer höga krav på såväl samarbetsförmåga som kommunikation. Du har dessutom en god analytisk förmåga och kan omsätta komplex information till tydliga beslutsunderlag.
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning
Arbetslivserfarenhet med ekonomisk inriktning
Erfarenhet av arbete med budget, analys, prognos och uppföljning
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Goda IT-kunskaper
Goda kunskaper i excell
Det är även meriterande med:
Akademisk Utbildning med inriktning ekonomi
Erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av att vara ett stöd till chefer
Erfarenhet av att samordna, planera och följa upp processer med flera aktörer
Erfarenhet av konsultativt arbetssätt Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Box 50 (visa karta
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901 02 UMEÅ Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Nord, VO Umeå Jobbnummer
10010501