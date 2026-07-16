Chefssekreterare till kardiologen
Region Gävleborg, VO Kardiologi / Assistentjobb / Gävle Visa alla assistentjobb i Gävle
2026-07-16
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Kardiologen bedriver avancerad och bred hjärtsjukvård inom slutenvård, mottagningsverksamhet, hjärtintensivvård (HIA) och interventionell kardiologi. Vi är en verksamhet med högt engagemang, stark teamkänsla och korta beslutsvägar. Här värdesätts de administrativa funktionerna högt – ditt arbete gör verklig skillnad varje dag.
Vill du vara den som får vardagen att fungera? Vill du arbeta nära både den dagliga verksamheten och verksamhetens ledning och vara en person som kollegor litar på, vänder sig till och känner trygghet med? På kardiologen i Gävle blir du en del av ett engagerat team med ett gott samarbetsklimat och en arbetsmiljö där omtanke, respekt och hjälpsamhet är en självklar del av vardagen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som chefssekreterare hos oss har du en central och viktig roll. Du bidrar till struktur, kontinuitet och arbetsro i verksamheten och är ett nära stöd till chefer och medarbetare. Rollen innebär ansvar, variation och möjlighet att påverka hur arbetssätt och rutiner utvecklas över tid. Du kommer att vara ett administrativt stöd till vårdenhetschefer och/eller läkarchef inom kardiologen.
Som chefssekreterare hos oss kommer du bland annat arbeta med
• bemanningsplanering, schemaläggning och daglig korttidsbemanning (med stöd av chef)
• administration inom HR-området, exempelvis anställnings- och avgångsärenden, schema samt sjuk- och friskregistrering
• administration i olika IT-system, såsom statistik, fakturagranskning, hantering och kontering samt interna och externa
debiteringar
• journalsystemet Cosmic, i viss omfattning
• protokollföring vid interna möten.
Hos oss får du
• en trygg och trivsam arbetsplats med stark teamkänsla och kollegialt stöd
• en varierad och meningsfull roll i en verksamhet som arbetar med livsviktig vård
• möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt och rutiner över tid.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trygg i en självständig administrativ roll. Du trivs med ansvar, har god samarbetsförmåga och klarar att hantera flera parallella uppgifter samtidigt. Du är flexibel, lösningsorienterad och bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö. Vi ser även att du har god social kompetens och lätt för att samarbeta med andra. För att lyckas i rollen ska du ha god förmåga att planera, prioritera och skapa struktur i vardagen.
I rollen som chefssekreterare ska du
• ha gymnasieutbildning
• ha erfarenhet av administrativt arbete
• ha god datorvana och lätt för att arbeta i olika IT-system
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift (minst C1-nivå).
För den här tjänsten är det meriterande om du har en gymnasieutbildning med administrativ inriktning eller inom vård och omsorg. Det är också meriterande om du har erfarenhet av systemen Cosmic, Personec, Agresso, Proceedo, Platina, Stratsys och/eller Cyklop.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1915". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kardiologi Kontakt
Sandra Sjökvist, vårdenhetschef sandra.sjokvist@regiongavleborg.se 072-2368884 Jobbnummer
10004215