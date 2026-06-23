Chefssekreterare till förlossning och BB
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård / Assistentjobb / Hudiksvall Visa alla assistentjobb i Hudiksvall
2026-06-23
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård i Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Förlossningen i Hudiksvall har cirka 900 förlossningar/år från vecka 32 i graviditeten. Vi har en obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud samt en BB-avdelning med åtta platser där partner också har möjlighet att sova kvar.
Det här är tjänsten för dig som vill jobba på ett trivsamt och mindre sjukhus i vackra Hudiksvall.
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare som kan axla en bred roll i ett administrativt och koordinerande arbete med omväxlande arbetsuppgifter. En stor del av ditt arbete handlar om att planera och strukturera, samt samordna och stödja verksamheten. Du bidrar till en administrativ ordning.
Som chefssekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• ansvar för korttidsbemanning
• schemaplanering
• fakturagranskning
• hantering av personalsystem och HR-frågor
• att vara behjälplig vid rekrytering, anställning och avslut av anställning.
Hos oss får du
• ett givande arbete med eget ansvar och goda utvecklingsmöjligheter i en trivsam patientfokuserad miljö
• arbeta i team i ett nära samarbete mellan andra personalkategorier på avdelningen
• ett generöst friskvårdsbidrag
• flexibel arbetstid samt möjlighet till distansarbete.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Arbetet som chefssekreterare förutsätter att du som person är serviceinriktad och har en hög grad av tillgänglighet. Du bör trivas med att anta utmaningar och i förekommande fall har förmåga att arbeta i ett högt tempo. Det är ett självständigt arbete där du behöver ha förmåga att ta egna initiativ och vara lösningsorienterad. För att trivas i rollen krävs det att du har förmågan att arbeta självständigt och i grupp, har god förmåga att prioritera, är lyhörd och prestigelös. Du är flexibel samt noggrann i allt du gör och arbetar proaktivt, det vill säga ligger steget före. I många delar kommer du att vara spindeln i nätet som hanterar och har kontroll på varierande administrativa uppgifter.
I rollen som chefssekreterare ska du
• ha gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens
• kunna uttrycka dig professionellt och tydligt i tal och i skrift
• ha datorvana och kunskap i Officepaketet.
För den här tjänsten är det meriterande om du har ytterligare högskolekompetens inom administration eller vårdområdet, och att du har erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter. Meriterande är även om du har praktisk erfarenhet av Agresso, Självservice, Timecare, Platina, Proceedo och schemaläggning men det är inget krav.
Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord:
• Professionalism & ansvar.
• Respekt & ödmjukhet.
• Öppenhet & ärlighet.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1804". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård Kontakt
Gun-Britt Sundberg, Vision gun-britt.s.sundberg@regiongavleborg.se Jobbnummer
9975903