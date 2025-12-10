Chefssekreterare för sjukhuschef Visby lasarett
2025-12-10
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Sjukhusledningen
På Gotland verkar hälso- och sjukvården i det mindre formatet med de fördelar det innebär av närhet och samarbete mellan olika verksamheter.
Att vara Sveriges minsta region på en strategiskt viktig ö mitt i Östersjön gör uppdraget spännande, utmanande, och framförallt väldigt viktigt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen består av primärvården, psykiatri, tandvård och den specialiserade sjukvården. Den specialiserade sjukvården finns främst på Visby lasarett. Sjukhusledningen består av verksamhetschefer på Visby lasarett, i staben ingår även verksamhetsutvecklare och vissa andra stödfunktioner, samtliga leds av sjukhuschefen.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
I din roll som chefssekreterare arbetar du på uppdrag av sjukhuschefen där du även förväntas vara dennes "högra hand".
Arbetsuppgifterna är varierande - att förbereda underlag och skriva protokoll för bland annat sjukhusledningsgruppen och sjukhusets samverkansgrupp är återkommande uppdrag.
I ditt dagliga arbete ingår att boka möten mellan sjukhuschef, verksamhetschefer och andra aktörer samt bevaka tillgänglighet i kalendrar.
Du är representant för sjukhuset i olika forum och möten inom regionen där även sjukhuschefen deltar. Beroende på uppdrag, kan du även komma att medverka i olika projekt kopplat till staben.
Du är kontaktvägen in internt såväl som externt, vilket innebär att du ska vara serviceinriktad och förstå vikten av PR.
Inför varje månadsbryt ombesörjer du att schemaplaneringsverktyget är uppdaterad och klart för lönekörning för sjukhusledningsgruppen samt övriga stabsmedlemmar.
Du spelar en central roll i Visby lasaretts mottagande av läkarstudenter från Uppsala universitet. Inför varje termin tar du emot placeringsscheman och fördelar dem vidare till berörda chefssekreterare. Du ansvarar dessutom för att sammanställa fakturaunderlag till universitetet efter avslutad termin. I rollen ingår även att granska internfakturor för boende och skicka dem vidare för attest till övergripande studierektor för läkarstudenterna.
Vem är du?
Vi söker dig som har godkänd utbildning för medicinska sekreterare.
Meriterande är om du tidigare arbetat mot stab i olika former eller skrivit protokoll i klinikledning/sjukhusledning/samverkansmöten eller olika råd.
Du har god datorvana och är van utförare av officepaketet, samt har även god förmåga att uttrycka dig väl i skrift och från olika typer av möten kunna formulera anteckningar i ett protokoll. Vi ser kunskaper i systemen Cosmic och Teams som meriterande.
Som person är du bra på att organisera och strukturera ditt arbete samt är van att samarbeta med andra men även arbeta självständigt. Du är en lyhörd och flexibel person med ett professionellt förhållningssätt samt förstår vikten av att ge god service. Du kan hantera ett stundtals högt tempo och har god förmåga att prioritera. Vi arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetssätt och ser det som värdefullt om du har intresse för förbättringsarbete.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
